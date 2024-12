La Ley de Segunda Oportunidad libera de 82.000 euros de deuda a un matrimonio de emprendedores

Los expertos de Canarias Sin Deuda, empresa de Sin Deuda Group, han gestionado la cancelación de la deuda a la que llegaron tras perder su fuente principal de ingresos y no poder hacer frente a distintos préstamos.

La Ley de Segunda Oportunidad ha devuelto la estabilidad económica a un matrimonio que llegó a acumular más de 82.000 euros de deuda. La pareja, que había solicitado varios préstamos con el objetivo de poder montar su propio negocio, se vio atrapada en un ciclo de sobreendeudamiento.

Residentes en Santa Lucía de Tirajana, C.S. y su marido accedieron a créditos rápidos para que ella pusiera en marcha una pequeña empresa, desconociendo en ese momento los elevados intereses y las condiciones a las que deberían hacer frente.

Inicialmente, la pareja pudo hacer frente a los pagos gracias a sus ingresos regulares. Sin embargo, la llegada de la pandemia y el colapso económico paralizó su actividad, reduciendo sus ingresos a cero. Al no poder pagar las cuotas a tiempo, sufrieron penalizaciones y su deuda se incrementó rápidamente, teniendo que recurrir a nuevos préstamos. El matrimonio sobrevivía con un único ingreso de 480 euros al mes, insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, y buscaron solución en la Ley de Segunda Oportunidad.

“Cuando llegó la pandemia tuve que cerrar mi negocio. Me sentía fatal, tuve incluso que recurrir a apoyo médico porque no sabía cómo salir de esa situación. Recurrí a la desesperada a la Ley de Segunda Oportunidad”, explica Caridad Santos.

Desde Canarias Sin Deuda, empresa de Sin Deuda Group, recomiendan informarse muy bien antes de buscar soluciones en préstamos fáciles que pueden terminar de desestabilizar economías que ya están muy ajustadas.

Los requisitos para acogerse a esta ley son muy sencillos de cumplir: tener más de un acreedor, no tener antecedentes penales por delitos económicos, ser deudor de buena fe o no tener sanciones muy graves o graves con Seguridad Social o Hacienda.

