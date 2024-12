EUDE rompe récord académico; más de 700 alumnos se han graduado este noviembre en la escuela de negocios

Este mes de noviembre, EUDE Business School ha titulado a más de 700 estudiantes en dos actos de clausura, uno para alumnos online y otro para presenciales, de la promoción 2023/2024. La graduación de alumnos online del 15 de noviembre, sumada al acto de clausura de la promoción de estudiantes presenciales de la promoción octubre 2023/2024, congregaron, entre graduados e invitados, a casi dos mil personas. Un emocionante cierre de etapa para más de 700 estudiantes, tanto de programas online como presenciales.

Durante el curso pasado, la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE) ha formado a más de 15.000 alumnos, combinando las modalidades presenciales y online.

Récord en asistencia de alumnos online La primera ceremonia tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Más de 300 alumnos de modalidad online recibieron sus títulos de máster, unas cifras muy positivas y nuevas para la escuela. El Director Académico de EUDE, D. Juan Díaz del Río, destacó el valor humano y el crecimiento personal que supone combinar la formación superior con el trabajo: “el apoyo familiar es una pieza clave en vuestro éxito, no lo olvidéis”.

D. Enrique Fernández Puertas, Director de Talento y Cultura de Repsol e invitado de honor de gala, ofreció un discurso inspirador que motivó a los alumnos a “buscar su suerte” a modo de alegoría de un trabajo serio y constante y perseverar en sus metas.

En representación de los estudiantes online, D. Javier Ricardo Molano Sánchez, alumno del máster de Marketing Digital, tomó la palabra para destacar la importancia de la educación, “una llave poderosa que transforma vidas, familias y comunidades”. El alumno alentó a sus compañeros a impactar el mundo de formas “que tal vez ni siquiera imaginamos aún”.

Un millar de participantes La segunda ceremonia se celebró el 22 de noviembre en los Cines Kinépolis, reuniendo a más de 350 estudiantes de modalidad presencial y sus familias. Durante el evento, D. Juan Díaz del Río agradeció la confianza depositada en EUDE y destacó los logros alcanzados por los estudiantes durante un año lleno de retos. Además, quiso recordar el acto de bienvenida que tuvo lugar hace poco más de un año. “Ahora, viendo las cosas con perspectiva, habéis ido viendo cómo han encajado las piezas de esto que es la vida”, rememoraba el director académico de la escuela.

La invitada de honor, Nuria Vilanova, presidenta de ATREVIA y CEAPI, compartió su experiencia profesional y animó a los graduados a enfrentar sus miedos como herramientas para el éxito. “Convertí el miedo en mi mejor aliado, y hoy tengo una empresa basada en el talento, con más de 600 personas en 15 países, avanzando y dando soluciones sobre comunicación, sostenibilidad y asuntos públicos”, refería la presidenta de la mayor consultora de comunicación en nuestro país.

Ambos eventos contaron con la entrega de reconocimientos a los mejores expedientes académicos y proyectos destacados, así como con la participación de estudiantes que representaron a sus compañeros con discursos cargados de gratitud y esperanza hacia el futuro.

Como broche de oro, las ceremonias culminaron con un cóctel de despedida amenizado por la actuación del artista Ángel Boti, en un ambiente de celebración y orgullo compartido por parte de alumnos, familiares y el equipo de EUDE. Estos actos no solo destacan la excelencia académica de EUDE Business School, sino también su compromiso con la formación de líderes que transformarán sus sectores profesionales en Iberoamérica y más allá.

Cierre de un año académico lleno de logros El evento no solo reconoció los méritos académicos, sino también el compromiso de EUDE Business School con la excelencia y el desarrollo profesional de sus estudiantes. Durante 2024, la escuela ha alcanzado cifras récord de matriculaciones y ha establecido acuerdos estratégicos con destacadas empresas e instituciones internacionales, consolidándose como una de las escuelas de negocios más prestigiosas de España y Latinoamérica. Este avance refleja la calidad de su oferta formativa y su dedicación para preparar a los alumnos para triunfar en sus carreras profesionales.

Ambos actos de clausura graduaron a más de 700 alumnos, un reflejo del éxito compartido y una inspiración para las prometedoras oportunidades que esperan a estos nuevos profesionales en el competitivo ámbito empresarial. Tras este emocionante viaje profesional, los alumnos están listos para convertirse en líderes.

EUDE continúa destacando como un referente en las escuelas de negocios tras décadas de trayectoria y reconocimiento internacional, y cada uno de los graduados es un testimonio vivo del éxito de la escuela.