Tienda online personalizada y sin inventarios, la solución de Devuelving para emprendedores

Iniciar un negocio propio ya no exige grandes inversiones ni asumir los riesgos de un almacén lleno de inventario. En el sector digital, las franquicias baratas están transformando las posibilidades de emprendimiento, ofreciendo un punto de entrada accesible y con poco gasto operativo.

Grupo Devuelving ha perfeccionado esta fórmula con una propuesta que permite a cualquier persona montar una tienda online totalmente personalizada, sin tener que gestionar inventarios ni preocuparse por los costes de un local.

Una tienda online sin inventarios, pero con miles de productos Con el modelo de Devuelving, el emprendedor tiene a su disposición más de 30.000 productos de primeras marcas que puede vender desde su propia tienda digital, sin necesidad de comprar, almacenar ni gestionar inventarios. Esta franquicia permite configurar un negocio a medida, con dominio propio, identidad visual y la flexibilidad de establecer los precios y las promociones que mejor encajen con sus objetivos.

Además, la empresa se encarga de toda la logística, desde el almacenamiento de productos hasta los envíos y la atención al cliente, lo que evita costes adicionales y deja la gestión operativa en manos de expertos. Esta alternativa representa una verdadera franquicia barata, ya que el emprendedor no solo evita gastos mensuales de mantenimiento o alquiler, sino que además cuenta con soporte continuo para asegurar el correcto funcionamiento de la tienda en línea.

Devuelving ha optimizado el modelo para que cada franquiciado pueda administrar su tienda digital de manera profesional y obtener márgenes de beneficio desde el primer pedido, eliminando los costes típicos de las franquicias tradicionales.

Un negocio digital a medida y sin fronteras Más allá de los beneficios económicos, Devuelving ofrece una plataforma que permite al franquiciado gestionar su negocio online con total comodidad desde casa. Este enfoque aporta una flexibilidad única, lo que hace posible compatibilizar el emprendimiento con otros proyectos o compromisos personales, dado que la tienda funciona las 24 horas del día, todos los días del año.

La tienda digital está diseñada en un formato responsive, lo que facilita a los clientes realizar compras desde cualquier dispositivo y lugar, ampliando el alcance del negocio al mercado nacional e internacional. Además, la firma permite a los franquiciados expandir sus tiendas digitales añadiendo productos propios, lo que impulsa el crecimiento del negocio y permite a cada emprendedor adaptarlo a sus intereses.

Con soporte integral de los equipos de logística, administración y atención al cliente, Devuelving elimina las barreras tradicionales del emprendimiento, asegurando que cualquier persona pueda lanzar una tienda online rentable, sencilla de gestionar y sin limitaciones geográficas. Esta propuesta aporta una nueva manera de emprender, sin barreras de entrada ni riesgos adicionales, y con una flexibilidad que se adapta al ritmo y a las metas de cada franquiciado. Una opción totalmente recomendable, con la ventaja que tras el canon inicial no hay costes posteriores de ningún tipo, lo cual garantiza beneficios desde el primer pedido.