La nueva colección de Kovan 1924 celebra 100 años de tradición y excelencia en alpargatas

Este año, Kovan 1924 conmemora un siglo de historia como referente en la fabricación de alpargatas. Para celebrar este hito, la empresa ha lanzado una nueva colección que combina la tradición artesanal con las últimas tendencias en moda. Cada par de alpargatas refleja el legado de cuatro generaciones dedicadas al diseño y la producción de calzado de alta calidad, reafirmando su compromiso con la comodidad, el estilo y la sostenibilidad.

Alpargatas que cuentan una historia Desde su fundación en 1924, Kovan 1924 ha sido sinónimo de calzado funcional, elegante y responsable. Su nueva colección no es la excepción: cada alpargata está diseñada para quienes valoran la moda responsable y el diseño atemporal.

Fabricadas en la histórica fábrica de Caravaca de la Cruz, Murcia, las alpargatas de Kovan 1924 están confeccionadas con materiales naturales como el yute y el algodón. Este enfoque no solo garantiza productos de calidad excepcional, sino que también contribuye al cuidado del medioambiente. A pesar de la atención al detalle y la alta calidad, Kovan 1924 se compromete a ofrecer alpargatas baratas, haciéndolas accesibles para todos los públicos.

La elaboración de cada par combina técnicas artesanales con innovación, logrando un equilibrio entre tradición y modernidad. Las manos expertas de sus artesanos convierten cada alpargata en una pieza única, pensada para adaptarse a las necesidades y preferencias de los consumidores actuales. Además, gracias a su tienda online, es posible comprar alpargatas desde cualquier lugar.

Diseños para cada estilo La colección incluye una diversidad de modelos que se adaptan a las diferentes preferencias y ocasiones. Las alpargatas planas ofrecen una opción práctica y cómoda, perfectas para el día a día o para quienes buscan un calzado funcional y relajado. Por otro lado, los modelos con cuña aportan un toque de elegancia, ideales para eventos especiales o para combinar comodidad con sofisticación.

A su vez, las alpargatas con plataforma, pensadas para destacar, se convierten en una opción moderna y atrevida que refleja un estilo más personal y audaz. Esta variedad de diseños, disponible también para comprar online, incluye una amplia gama de colores y acabados, desde tonalidades neutras hasta estampados llamativos.

La nueva colección de Kovan 1924 no solo celebra sus 100 años de historia, sino que reafirma su compromiso con la artesanía, la accesibilidad y la innovación.