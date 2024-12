Repara tu Deuda Abogados cancela 41.000 € en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

Tanto la exonerada como su marido sufrieron accidentes que afectaron a su situación laboral y económica El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que ha quedado así liberada de una deuda de 41.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de un vehículo y para gastos necesarios en la vivienda, tales como muebles, electrodomésticos, etc. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas, ya que contaba con el apoyo económico de su marido. Sin embargo, él estuvo de baja de larga duración por un accidente en el pie que encadenó con un periodo de ERTE por la pandemia del COVID-19. Por su parte, ella sufrió un accidente en la mano, de la que tuvo que ser operada y por el que agotó el tiempo máximo de baja hasta que le reconocieron la incapacidad total”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Se trata de un mecanismo previsto para que personas en estado de insolvencia puedan cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Una de las claves para triunfar en un proceso de este tipo es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado con experiencia en casos de este tipo.

Hay que señalar que el despacho es pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad al haber sido creado en septiembre del mismo año 2015. La labor de difusión de los casos es fundamental para aumentar el grado de conocimiento por parte de personas necesitadas de esta legislación.

En la actualidad el despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 290 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy diferentes y que proceden de las distintas comunidades autónomas de España. La cifra crece continuamente debido el alto número de expedientes que se tramitan a diario.

