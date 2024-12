Círculo Rojo; la elección ideal para autores que quieren brillar

Desde su fundación en 2008, Editorial Círculo Rojo se ha convertido en un referente para los escritores que buscan ver sus obras publicadas y distribuidas con calidad profesional. Creada por Alberto Cerezuela, esta editorial española ha logrado posicionarse como líder en autoedición en Europa, con más de 40000 títulos publicados y una comunidad de escritores que sigue creciendo día a día.

Lo que diferencia a Círculo Rojo es su trayectoria y la filosofía que respalda su modelo de trabajo. Los autores tienen un papel activo en cada etapa del proceso editorial, desde la corrección y maquetación hasta el diseño de portadas y la distribución. Esto no solo garantiza un resultado final de calidad, sino que convierte a los escritores en auténticos protagonistas de sus obras, con un control total sobre su trabajo. Y es precisamente eso lo que les ha posicionado como líderes según las opiniones de miles de autores. No existe en España una librería que no conozca a Editorial Círculo Rojo, es por eso que tanto su equipo como sus escritores han sido protagonistas de programas de televisión como Cuarto Milenio, Pasapalabra o Crea Lectura de La Sexta. Además, el aspecto estético de sus cuidadas ediciones han provocado que los libros de Editorial Círculo Rojo hayan aparecido en series como “Traición” y “Los Misterios de Laura”, y en películas como “La Madriguera” y “Animales sin collar” (Netflix).

Producción Audiovisual Es precisamente en ese punto donde Círculo Rojo ha vuelto a dar un salto cualitativo tras llegar a un acuerdo con la empresa Lantia Films para llevar determinados libros al cine y a la televisión, como “La pequeña emigrante” o “El abogado y la Mafia”. El equipo comandado por Alberto Cerezuela también cuenta con un departamento audiovisual donde se realizan entrevistas a los escritores que confían en Círculo Rojo, se graba un podcast en vídeo para difundir a aquellos autores que publican con la empresa afincada en Almería y un sinfín de reseñas en vídeo.

Distribución exclusiva y alcance internacional Círculo Rojo ofrece a sus autores un acceso privilegiado al mercado gracias a acuerdos estratégicos con grandes distribuidoras como Logista Libros (en exclusividad para la autoedición), que también trabaja con editoriales de renombre como Planeta. Esto diferencia a Círculo Rojo de otras empresas de autoedición que, como mucho, consiguen acuerdos con distribuidoras regionales y locales como Azeta y Arnoia. Este modelo asegura que los libros puedan estar presentes en más de 4.400 librerías en España, además de plataformas digitales como Amazon, Casa del Libro, FNAC y El Corte Inglés. Para los autores que buscan un alcance global, la editorial también gestiona la venta de libros en Latinoamérica a través de Buscalibre.com.

Además, los autores pueden elegir entre dos modelos de distribución, ambos diseñados para adaptarse a diferentes necesidades: el primero prioriza la venta tradicional, mientras que el segundo se enfoca en el e-commerce y la venta bajo demanda. En cualquiera de los casos, las regalías son transparentes y altamente competitivas, llegando hasta un 70% en el caso de libros digitales y con una innovadora plataforma online donde el propio autor puede cobrar sus ventas sin intermediarios y saber dónde está distribuido el libro.

Más allá de la autoedición Círculo Rojo no solo publica libros; también celebra el talento literario con iniciativas como sus premios anuales, que cuentan con una dotación de 20.000 euros, la mayor del sector. Estos premios no solo dan visibilidad a los autores, sino que refuerzan el compromiso de la editorial con la calidad y la innovación literaria. En un evento sin igual donde llenan un auditorio de 1400 para premiar a muchos escritores que han decidido publicar un libro con Círculo Rojo, se vive la noche mágica de las letras acompañados de grandes personalidades de la cultura y la televisión que ayudan a la promoción de los libros del sello Círculo Rojo.

La presencia de Círculo Rojo en ferias del libro de ciudades como Madrid, Barcelona y Granada es otro punto destacado. Sin ir más lejos, en Sant Jordi situaron el stand ma´s grande de autoedición, en plena Rambla, donde se reunieron 240 escritores. Estas participaciones no solo promueven las obras publicadas, sino que conectan a los escritores con lectores, librerías y otros profesionales del sector. Además, la editorial ha impulsado acuerdos con espacios poco convencionales, como cafeterías de la cadena Tim Hortons, para la realización de presentaciones literarias, mostrando su capacidad para adaptarse a las tendencias actuales, y ofrece a los escritores que les han contratado para editar un libro la posibilidad de presentarlos en grandes espacios situados en Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Granada o Almería.

Un trato cercano y personalizado Si algo caracteriza a Círculo Rojo es su enfoque humano. Desde el primer contacto, los autores reciben un trato cercano y personalizado, con un equipo que les guía en cada paso del camino. Este apoyo no solo se traduce en resultados excepcionales, sino en una experiencia enriquecedora que muchos escritores valoran tanto como la publicación misma. No existe otra editorial que ponga un profesional concreto en cada aspecto de la autopublicación de un libro, desde alguien que valora el manuscrito, un corrector, un maquetador, un diseñador, un impresor, un experto en marketing y un distribuidor.

Con herramientas de marketing innovadoras, asesoramiento continuo y un enfoque moderno que combina la tradición editorial con las nuevas tecnologías, Círculo Rojo sigue marcando la diferencia. Tanto si eres un escritor novel como un autor consagrado, esta editorial ofrece una plataforma sólida para que tu obra alcance el reconocimiento que merece. Eso ha provocado que la editorial no solo publique a autores primerizos, sino que cuente en su catálogo con personas muy reconocidas como Elena Furiase, Nerea Camacho o Juan Carlos Valerón, así como escritores finalistas de los más prestigiosos premios, como Carmen Manzaneque y Susi Rosa, que han elegido Círculo Rojo como su editorial de autoedición.

En un mundo literario competitivo y en constante cambio, Círculo Rojo demuestra que el talento, acompañado de una visión profesional y humana, siempre encuentra su camino hacia el éxito. Y, por eso mismo, ha sido premiada en varias ocasiones, destacando la Bandera de Andalucía, el premio a la mejor editorial de autoedición de España por parte de La Razón (en Madrid) y el premio Talentia de la Junta de Andalucía.