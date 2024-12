“Enseño técnica y los básicos del voleibol viendo cómo los chicos se hacen grandes y encuentran la motivación para seguir mejorando”

Ana Zamarro Pradíes nació en Madrid. Es jugadora de voleibol y actualmente juega como Receptora en Vóley Playa Madrid Superliga 2.



P- ¿Desde cuándo llevas practicando voleibol? A.Z. Desde los 9 años en el colegio y en infantil me federé con el club.

P- ¿Has jugado en otros equipos aparte de Voley playa Madrid? A.Z. He jugado en Estados Unidos un año y otro año en un club de Inglaterra.

P- ¿Practicas algún otro deporte al margen del voleibol? A.Z. Solo hago voley de forma constante pero como hobby también juego mucho al pádel siempre que tengo tiempo.

P- ¿Qué habilidades entrenas más para poder jugar en tu posición? A.Z. Como receptora me centro mucho en la recepción y la buena lectura del balón.

P- ¿Qué es lo que más y lo que menos de tu posición? A.Z. Lo que más, es el rol en sí de los receptores, con una función bastante importante en ataque y recepción. Lo que más me gusta, es el ataque pipe por 6 y lo que menos no sabría qué decir, supongo que atacar una bola incomoda cuando la reconstrucción no es positiva.

P- Durante los partidos tienes muy claro el esquema de juego del equipo en el campo.¿Te gustaría entrenar más adelante a algún equipo de alguna categoría? A.Z. Entreno en voleibol base a jugadores y es lo que me gusta. Enseño técnica y los básicos del voleibol viendo como los chicos se hacen grandes y encuentran la motivación para seguir mejorando.

P- ¿Te planteas en un futuro ir a jugar o entrenar en el extranjero? A.Z. Me gustaría pasar una temporada en el extranjero, donde me depare el futuro y el trabajo. En cualquiera de los casos buscaría un equipo para jugar, ya que considero que es un deporte vital en mi día a día.

P- Más allá de lo deportivo ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? A.Z. Si no estoy estudiando o trabajando suelo aprovechar para descansar, disfrutar de mis gatos y ver a amigos y amigas.

P- Si no hubieras sido jugadora de voleibol ¿Qué profesión habrías escogido? A.Z. Profesora o jugadora de pádel.