La Tartalata lanza sus nuevas referencias sin glúten

La Tartalata, primera marca en Europa que comercializa tartas envasadas en lata PET transparente, lanza sus Tartalatas Gluten Free.

La gama de Tartalatas sin gluten formada por 4 sabores: Carrot Cake, Red Velvet, Chocolate y Tiramisú, está igualmente elaborada de forma 100% artesanal con ingredientes de alta calidad.

Todos los sabores destacan por su suavidad, cremosidad y delicioso sabor, y prometen deleitar los paladares de celiacos y sensibles al gluten. También dirigido al colectivo creciente de consumidores de productos sin gluten que no son celiacos, deportistas y/o personas con trastornos digestivos.

El envase en lata PET transparente, ligero y resistente, no solo preserva la frescura, sabor y calidad de las Tartalatas, sino que lo convierte en el postre ideal para cualquier negocio que incorpore el servicio de Take Away y Delivery, y más teniendo en cuenta que la demanda de productos sin gluten se ha incrementado en delivery un 70% en los últimos 2 años.

Las nuevas Tartalatas se identifican claramente con la palabra SIN GLUTEN y un etiquetado diferente de color anaranjado. Además, el envase también incorpora una Espiga Barrada, el símbolo internacional que identifica los productos sin gluten.

“Con este lanzamiento nos adaptamos a la tendencia creciente de consumo de productos sin gluten que crece cada año en España y afecta a numerosas personas. Nuestro objetivo es claro, que cualquier persona pueda consumir productos elaborados de manera artesanal, sin aditivos y manteniendo las características organolépticas adecuadas. Con La Tartalata además podrá disfrutar de su postre favorito en cualquier momento y lugar”, indica Gema Olavarrieta cofundadora de La Tartalata.

Un producto dirigido al canal HORECA, ideal para restauración con TakeAway y Delivery, empresas de catering y eventos, hoteles… Un enfoque basado en la innovación que no deja indiferente.

Además, la empresa ofrece un servicio de personalización de todas sus referencias: Tartalatas de Repostería, Tartalatas de Tartas de Queso y Tartalatas sin gluten para marcas, eventos, celebraciones, etc.

Más información en latartalata.com .

Sobre La Tartalata:

Grupo La Tartalata, empresa española reconocida por su compromiso con la innovación en el sector de la repostería, es la primera en Europa en elaborar tartas 100% artesanales con ingredientes de alta calidad, envasadas en latas PET transparentes. Ubicada en la Comunidad de Madrid cuenta con 3 obradores, uno de ellos 100% gluten free, con capacidad para elaborar más de 1000 unidades de Tartalatas al día. La Tartalata es un proyecto global con el que la compañía pretende llegar a varios países de Europa.