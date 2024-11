Repara tu Deuda Abogados cancela 90.000 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

La deuda del concursado se originó por un accidente que le llevó a estar de baja durante varios meses Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre en Madrid una deuda que ascendía a 90.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó por un accidente laboral sufrido por el deudor que le obligó a estar de baja durante varios meses. Solicitó créditos para cubrir sus gastos básicos con la intención de poder hacer frente a la totalidad de las cuotas cuando su situación laboral y, por ende, económica mejorase. No obstante, nunca llegó a tener unos ingresos suficientes como para asumir la totalidad de los créditos solicitados. Por lo expuesto anteriormente, cayó en una situación de sobreendeudamiento”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil n.º 15 de Madrid la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de los importes pendientes.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de esta ley en septiembre del año 2015. En todo este tiempo ha logrado superar ya la cifra de 290 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cifra continúa creciendo debido a que son muchos los que están inmersos en el proceso y cuyo resultado se presume favorable para los intereses del exonerado.

El despacho de abogados Repara tu Deuda cuenta con más de 100.000 personas que han acudido a ellos con el objetivo de dejar atrás todos sus problemas con las deudas. La recomendación de muchos sirve para que quienes están pensándoselo decidan dar un paso al frente y comiencen el mecanismo de segunda oportunidad.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que crearon un negocio fallido o que realizaron en él inversiones sin un retorno positivo, personas que se encuentran sufriendo problemas laborales o de salud (propios o de terceros), particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, padres que han avalado a sus hijos para la compra de una vivienda, etc.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.