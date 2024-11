En el competitivo sector inmobiliario, diferenciarse no es una opción, sino una necesidad. Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa, ha demostrado que el verdadero valor de una empresa no reside solo en los inmuebles que construye, sino en la capacidad de construir un modelo de negocio sólido y adaptable. Bajo su dirección, Jesthisa ha definido una estrategia centrada en entender profundamente las necesidades de sus clientes y traducirlas en soluciones que combinan funcionalidad, diseño y conexión emocional.

La innovación en Jesthisa comienza en la base del negocio. Cada promoción está concebida para responder a un análisis estratégico del mercado, donde factores como ubicación, diseño y relación calidad-precio son tratados con rigurosidad. Esta orientación estratégica permite a Jesthisa adelantarse a las demandas del cliente, creando espacios que no solo cumplen con sus expectativas, sino que las superan. Para el CEO de Jesthisa, la innovación no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir proyectos que generen un impacto positivo y sostenible.

Esta visión estratégica se refleja de forma coherente en la comunicación de la marca. Desde el inicio, Raúl entendió que para transmitir el valor diferencial de Jesthisa, la publicidad debía alejarse de los tópicos habituales del sector. Campañas protagonizadas por elementos inesperados, como jirafas o peces payaso, y nombres modernos para las promociones —como UP Residencial, BIG o NEO— no son solo recursos creativos, sino una extensión del compromiso de Jesthisa por hacer las cosas de manera diferente. Esta comunicación no busca llamar la atención por sí sola, sino reflejar el enfoque estratégico que define cada proyecto.

Bajo el liderazgo de Raúl Esteban Herranz, Jesthisa ha demostrado que la innovación bien dirigida puede ser el motor para competir en un mercado saturado. Su capacidad para conectar los pilares estratégicos del negocio con una comunicación audaz ha fortalecido la posición de la empresa y ha convertido a Jesthisa en un referente.

Jesthisa no solo construye viviendas; construye soluciones. Y con su mirada puesta en el futuro, sigue apostando por un modelo de negocio en el que la innovación, la calidad y la coherencia estratégica son los verdaderos cimientos del éxito.