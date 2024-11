En los últimos años, se han producido distintos avances en torno a la salud mental como un aspecto clave para el bienestar integral de las personas. Por ejemplo, en fechas como el Día Mundial de la Salud Mental distintas organizaciones y profesionales buscan desmitificar a los problemas emocionales e impulsar el acceso a tratamientos adecuados.

En particular, el equipo de Clínica MHS se ha enfocado en priorizar la accesibilidad a servicios e información relacionada con la salud mental y psiquiatría de adultos, compartiendo algunas recomendaciones para el bienestar psicológico.

Aspectos claves para el cuidado de la salud mental En primer lugar, disfrutar de buena salud mental no implica vivir en un estado constante de felicidad, sino contar con la resiliencia suficiente para enfrentar emociones negativas como la tristeza o la ansiedad. Estos sentimientos deben ser gestionados de un modo saludable.

Cuando una persona atraviesa un cuadro de estrés, su cuerpo produce hormonas como el cortisol, que pueden generar tensión muscular, insomnio y problemas digestivos, entre otras afecciones. Esto refleja la conexión existente entre el cuerpo y la mente. Además, enfatiza la importancia de cuidar la salud mental y física por igual.

Recomendaciones de Clínica MHS en el Día Mundial de la Salud Mental Los especialistas de este centro médico sostienen que es clave realizar ejercicio físico. Esta actividad permite conseguir mejoras en el estado de ánimo al liberar neurotransmisores que ayudan a gestionar el estrés y optimizar la función cognitiva.

Asimismo, los ejercicios cognitivos contribuyen a mantener la mente ágil, mejorando la memoria, atención y capacidad para resolver problemas. En ese sentido, hay aplicaciones como NeuronUP que pueden favorecer la práctica de este tipo de ejercicios, a través de la estimulación cognitiva.

En definitiva, la salud mental es un aspecto clave para el bienestar general. En España, Clínica MHS se ha convertido en una de las principales referencias en este ámbito. Se trata de un centro que se distingue no solo por proporcionar tratamientos efectivos de psiquiatría para adultos, sino también por ayudar a disminuir el estigma y promover una cultura de apoyo y comprensión.