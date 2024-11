Mathom, una referencia ideal en juegos de mesa, cartas, miniaturas y rol

Los juegos de mesa se han convertido en una forma de ocio que combina entretenimiento, estrategia y creatividad, reuniendo a personas de todas las edades. Este sector, en constante evolución, cuenta con empresas especializadas como Mathom, que durante más de una década ha ofrecido un servicio innovador y en expansión, adaptándose a las demandas de un público exigente tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online.

Diversidad en categorías y juegos Mathom cuenta con un catálogo que supera las 20.000 referencias, abarcando una amplia variedad de categorías para todos los gustos. Entre los juegos familiares destacan títulos emblemáticos como Catan, Carcassonne y Ticket to Ride, ideales para disfrutar en reuniones sociales. Para los amantes de la estrategia, la oferta incluye opciones como Agricola, Twilight Struggle o Scythe, donde la planificación y la toma de decisiones son esenciales.

En el ámbito de los juegos de cartas coleccionables, Magic: The Gathering y Yu-Gi-Oh! ocupan un lugar destacado, atrayendo a jugadores apasionados por el diseño de mazos y la competición. Los fanáticos del rol encuentran guías, accesorios y manuales para juegos tan icónicos como Dungeons & Dragons y Pathfinder, además de una amplia selección de dados poliédricos. Por su parte, los coleccionistas tienen acceso a miniaturas y ediciones especiales que complementan sus partidas y colecciones.

Además, la sección outlet de Mathom ofrece más de 1.000 referencias con descuentos de hasta el 90 %, incluyendo productos únicos y líneas completas en exclusiva. Este enfoque permite a los aficionados acceder a juegos y accesorios de calidad a precios competitivos.

Expansión y compromiso Lo que comenzó como una tienda online gestionada por un autónomo se ha transformado, en apenas diez años, en una empresa consolidada con 220 trabajadores y cinco tiendas físicas: cuatro en las Galerías Maldá de Barcelona y una en Bilbao. Esta expansión no solo demuestra su éxito comercial, sino también su capacidad para anticiparse a las demandas del sector. Además, sus envíos en 24 horas dentro de la península facilitan el acceso a su extenso catálogo.

Mathom también organiza eventos únicos como el Benidorm Board Game Fest, que reúne a jugadores en un entorno exclusivo. Estas iniciativas reflejan su compromiso con los aficionados y su esfuerzo por enriquecer el panorama de los juegos de mesa en España.