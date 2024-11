LabDERMIS lanza su nuevo contorno de ojos con el retinol hidrogenado

El retinol ha sido reconocido durante mucho tiempo como uno de los ingredientes activos más efectivos en el cuidado de la piel. Su capacidad para estimular la producción de colágeno, reducir las arrugas e igualar el tono de la piel hace que se utilice con entusiasmo en productos cosméticos. Sin embargo, debido a sus efectos potencialmente irritantes e inestabilidad, los investigadores buscan constantemente nuevos derivados del retinol que ofrezcan beneficios similares pero sin los efectos secundarios. Una de las alternativas más interesantes y que está ganando cada vez más adeptos es el retinol hidrogenado.

¿Qué es el retinol hidrogenado? El retinol hidrogenado es un derivado innovador de la vitamina A que se caracteriza por una estabilidad mucho mayor en comparación con el retinol clásico. El proceso de hidrogenación, es decir, la adición de átomos de hidrógeno, hace que este compuesto sea más resistente a la luz, al oxígeno y a las altas temperaturas. En la práctica, esto significa que los cosméticos con retinol hidrogenado tienen una vida útil más larga y su eficacia se mantiene durante más tiempo, incluso después de abrir el envase.

Ventajas del retinol hidrogenado frente a otros derivados. Uno de los mayores beneficios del retinol hidrogenado es su bajo riesgo de irritación de la piel. El retinol clásico, a pesar de su eficacia, suele provocar enrojecimiento, sequedad y descamación de la piel, especialmente en las fases iniciales de uso. El retinol hidrogenado es mucho más suave, por lo que puede ser utilizado incluso por personas con piel sensible que anteriormente evitaban el retinol debido a sus efectos irritantes.

Además, el retinol hidrogenado tiene propiedades antienvejecimiento al estimular la producción de colágeno y elastina y reduce la aparición de arrugas. También es eficaz contra la hiperpigmentación, mejorando el aspecto general de la piel, sin riesgo de efectos no deseados.

Retinol en LabDERMIS La marca LabDERMIS, conocida por apostar por fórmulas innovadoras, ha lanzado nuevos productos con retinol hidrogenado, que se basan en formas estables y efectivas de este ingrediente. Vale la pena señalar que durante los ensayos clínicos de estos cosméticos se ha demostrado que no solo ofrecen excelentes resultados en la reducción de arrugas y la mejora de la elasticidad de la piel, sino que también muestran un potencial irritante extremadamente bajo. Esto los hace adecuados incluso para personas con piel muy sensible, lo cual es una ventaja significativa sobre los productos tradicionales de retinol.

LabDERMIS propone:

Crema con Retinol 0,3%

Ampolla con Retinol 1%

Contorno de ojos con Retinol 0,1%

Resumen El retinol hidrogenado es el futuro del cuidado de la piel, ya que combina la eficacia del retinol clásico con una mayor estabilidad y un menor riesgo de irritación. Gracias a sus propiedades, se está convirtiendo en un ingrediente cada vez más popular en los productos antienvejecimiento. Los cosméticos de retinol de LabDERMIS son un ejemplo perfecto de cuidado de la piel moderno que combina un enfoque científico con beneficios reales para la piel. Si se está buscando un producto de retinol efectivo, pero suave, los productos LabDERMIS pueden ser la elección perfecta.