Así afecta el nuevo reglamento de Extranjería a los extranjeros en España

El nuevo reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024, actualiza la normativa migratoria en España. Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de noviembre de 2024, entrará en vigor el 20 de mayo de 2025. Esta reforma tiene como objetivo principal mejorar la integración de las personas migrantes en los ámbitos laboral, educativo y familiar.

En este contexto, esta reforma no solo simplifica trámites y amplía derechos, sino que también facilita la regularización de miles de personas.

Simplificación de trámites y nuevas figuras de arraigo La reforma introduce avances significativos, como la simplificación de trámites, la reducción de la documentación requerida y la agilización de los plazos. Las autorizaciones iniciales de residencia tendrán una duración de un año, con renovaciones de cuatro años. También introduce nuevas figuras legales como el "arraigo de segunda oportunidad", para quienes hayan perdido su residencia por razones ajenas a la seguridad, el orden público o la salud pública.

Otra mejora significativa es la reducción del tiempo mínimo de permanencia en España para acceder a las figuras de arraigo, que pasa de tres a dos años, lo que beneficiará a personas con vínculos sólidos en el país.

Nuevos visados y protección ampliada para víctimas de abuso El reglamento crea visados específicos para prácticas laborales, destinados a jóvenes, y visados de emprendimiento para atraer proyectos innovadores que impulsen la economía y la tecnología en España. Estas medidas facilitan la movilidad internacional y refuerzan el papel de España como destino para el talento global.

En cuanto a la protección social, se amplían los derechos de las víctimas de abuso, que podrán obtener autorizaciones de residencia y trabajo de forma más ágil. Estas medidas fortalecen la confianza en el sistema legal y permiten a las personas en situaciones vulnerables acceder a una regularización con mayor facilidad.

Mejoras para familias y estudiantes extranjeros La reforma amplía las opciones de reagrupación familiar, incluyendo cónyuges, parejas de hecho no registradas y familiares dependientes. Los hijos reagrupados podrán beneficiarse hasta los 26 años si se acredita dependencia económica. Estas medidas refuerzan la estabilidad familiar y promueven la integración social de los migrantes.

Los estudiantes extranjeros podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras estudian y acceder a una autorización laboral tras finalizar su formación. Estas medidas no solo buscan atraer talento, sino también retenerlo, contribuyendo al desarrollo económico del país.

El nuevo Reglamento de Extranjería refleja el compromiso de España con la inclusión social y laboral de las personas migrantes, reforzando los pilares de trabajo, formación y familia.