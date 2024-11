Repara tu Deuda cancela 93.000 € en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

Su sobreendeudamiento se encuentra motivado por la hipoteca y la posterior solicitud de nuevos créditos Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Santa Cruz de Tenerife (Canarias). A través de los trámites realizados por Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 93.000 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “la deudora solicitó los primeros préstamos para poder asumir el pago de la hipoteca, de la que ya había pedido una ampliación, puesto que con sus ingresos no podía hacerle frente. Posteriormente solicitó nueva financiación para pagar sus gastos ordinarios. Poco a poco fue solicitando otros créditos para hacer frente a los anteriores hasta que la situación resultó insostenible y se vio obligada a dejar de pagar los préstamos para asumir sus gastos más esenciales y necesarios”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Se trata de un mecanismo enfocado a ofrecer una salida airosa a personas en estado de insolvencia que tienen que decidir entre pagar sus deudas o sobrevivir”.

La difusión de los casos de éxito es de gran relevancia, ya que supone un mayor conocimiento de esta legislación. Además, se comprueba que es una herramienta efectiva para todas las personas que han caído en un estado de sobreendeudamiento del que no pueden salir.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del año 2015. Poco tiempo antes, el Parlamento de España había dado luz verde a esta herramienta para ofrecer una segunda vida a quienes más lo necesitan.

Esta legislación permite la exoneración de las deudas de particulares y autónomos en caso de que cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe. Desde septiembre de 2022, no es necesario intentar llegar a un acuerdo previo con los bancos y entidades financieras.

Repara tu Deuda abogados ha logrado superar la cifra de 290 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. El despacho cuenta con una app, disponible para Android y para IOS y bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes del procedimiento, un control total y que los abogados puedan asistir a reuniones a través de videollamadas.

Por otro lado, el despacho está especializado en defender los derechos de los consumidores. Así, entre sus servicios, también se encuentra el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.