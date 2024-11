Recambios usados; una buena elección para el medio ambiente y su bolsillo

El mantenimiento del coche es un buen ejemplo de una actividad cotidiana que puede realizarse fácilmente de forma respetuosa con el medio ambiente. La sustitución de piezas o consumibles puede contribuir en gran medida a la conservación de los recursos naturales. En primer lugar, hablamos de la reutilización de piezas de automóvil. Con la llegada de mercados online como Avtopro, encontrar y comprar las piezas adecuadas en un desguace de coches es tan fácil como hacer un pedido en una tienda online. Solo que a un precio más bajo y con una huella de carbono desproporcionadamente menor.

Una única plataforma para múltiples desguaces Avtopro es un mercado que recoge los surtidos no solo de cientos de tiendas y proveedores, sino también de decenas de concesionarios de coches repartidos por todo el país. Ya no se tiene que ir en persona: basta con introducir la marca y el modelo del coche en el sitio para encontrar todas las ofertas. ¿Se necesita un motor nuevo o un equipo de música auténtico para su Audi A3? En la página de despiece de Audi A3 se encontrará todo lo que se necesita en cuestión de minutos. Esto es especialmente conveniente para los propietarios de modelos raros, los donantes para los que puede buscar durante años en diferentes lugares, y para los coches populares simplemente no conlleva ningún problema adicional. Todo está disponible en línea: en unos pocos clics del ratón o toques en la pantalla de un teléfono inteligente puede encontrar las piezas. Al mismo tiempo, se pueden comparar ofertas de diferentes vendedores y elegir la mejor: por precio, estado, condiciones de entrega.

A pesar de que la mayoría de las piezas de automóvil de este mercado son nuevas, se han creado todas las condiciones y se han desarrollado funciones especiales para el comercio de piezas usadas. Por ejemplo, existe un servicio de desmontaje virtual, mediante el cual el vendedor puede crear una lista de precios de piezas de recambio antes de que estas se desmonten físicamente. Esto ahorra mucho tiempo a los vendedores y simplifica el proceso de búsqueda de mercancías para los compradores. Una de las principales ventajas de Avtopro - surtido, apareció debido al hecho de que los desmantela dores pueden publicar rápidamente información sobre todos los bienes, incluso de baja demanda. En el catálogo de Avtopro puede encontrar recambios de todas las categorías: desde elementos de carrocería y motores hasta pequeños accesorios y salpicaderos originales. Incluso si necesita algo único, por ejemplo, elementos raros del interior, aquí se tienen todas las posibilidades de encontrarlos.