Estuches de madera para botellas de Sincla; diseño personalizado en el packaging

A la hora de embalar botellas de aceite, vinagre o de bebidas alcohólicas, las cuales suelen ser de vidrio, no solo resulta importante protegerlas de los golpes que se pueden producir durante su transporte o almacenamiento, sino también elegir un tipo de packaging que permita que el producto se destaque en el punto de venta. Para ello, Sincla es una empresa que ofrece a las marcas robustez y distinción a través de sus estuches de madera para botellas, los cuales garantizan que la mercancía llegue al domicilio de los clientes en perfecto estado, generando un considerable ahorro en costes de reposición.

Aspectos a considerar al momento de embalar botellas Al estar fabricadas generalmente en un material tan frágil como el vidrio, el transporte y almacenamiento de las botellas puede transformarse en un asunto espinoso si no se cuenta con un embalaje adecuado. En este aspecto, es fundamental tener en cuenta una serie de factores importantes para elegir el tipo de packaging que mejor se adecúe a las necesidades de cada negocio.

En primer lugar, es necesario considerar el tamaño y el peso de las botellas para determinar el grosor y la calidad del material a utilizar, así como la necesidad de emplear separadores en su interior para evitar choques. Del mismo modo, hay que plantearse la orientación en la que irán colocados los productos, siendo recomendables las cajas, en el caso de que estos se ubiquen de manera vertical, y los estuches de madera para las botellas que se sitúen horizontalmente.

Estuches de madera para botellas, en Sincla Los estuches de madera de Sincla son una de las mejores alternativas de packaging disponibles en el mercado, ya que no solo cuentan con un robusto sistema de montaje con esquineras, sino que permiten embalar de 1 a 6 botellas, con compartimentos independientes. A su vez, cabe señalar que estos artículos no utilizan grapas, clavos o adhesivos y que están fabricados con maderas de chopo cultivado, las cuales han sido provistas por compañías con certificado Grow.

Por otra parte, estos estuches de madera poseen un dispositivo de cierre por flexión que ofrece una mayor resistencia respecto a las cajas de cartón, siendo ideales para embalar vino, aceite o vinagre, entre otros productos. Asimismo, los clientes de Sincla tienen la posibilidad de personalizar sus estuches mediante la grabación láser de su logotipo, para destacar en el punto de venta y diferenciarse de la competencia.

Con un sistema de producción que permite enviar un pedido de 50 unidades en un plazo de 20 días laborables, Sincla brinda a los negocios la oportunidad de dedicar más almacén a su producto y menos al embalaje con sus estuches de madera para botellas.