Kay Kebab; La nueva visión 'pro' del döner kebab en Barcelona

Barcelona, conocida por su rica oferta culinaria, da la bienvenida a Kay Kebab, el primer restaurante de kebabs en la ciudad que utiliza fuego de leña. Situado en la Plaza Letamendi, Kay Kebab ofrece una propuesta "pro", elevando el döner kebab con una carta cuidadosamente diseñada y el valor añadido de una cocción auténtica al fuego de leña. Esta nueva apertura está encabezada por Valentin Ludwig Mörschel Guirado, con más de 18 años de experiencia internacional en la hostelería de lujo, que ha vuelto a su ciudad natal para revolucionar la percepción del kebab.

Kay Kebab destaca por una carta selecta de kebabs del mundo que fusionan tradición e innovación. Entre las propuestas estrella se encuentran el Original Berlin 1972 o el Tandoori, con carne adobada en tandoori masala y chutney de mango. Para los más atrevidos El Catalán, con escalivada al fuego de leña, tomate, piparras, alioli y romesco, una combinación única que va más allá del kebab convencional.

El horno de leña se presenta como el verdadero protagonista de Kay Kebab, brindando un sabor inigualable y auténtico a cada una de sus preparaciones. Este método tradicional no solo realza los matices de los ingredientes, sino que también refleja el compromiso del restaurante con una cocina artesanal de alta calidad. "Quería ofrecer un producto sencillo, pero con la misma dedicación y pasión que vi en la alta cocina," explica Mörschel Guirado, quien durante un viaje a Turquía se inspiró en las mejores técnicas del kebab.

Tras su paso por renombrados hoteles internacionales como The St. Regis Moscow, Kempinski Hotel Das Tirol y Waldhaus Flims en Suiza, Mörschel Guirado ha decidido plasmar toda su experiencia en Kay Kebab, apostando por una cocina cuidada, que trasciende la simplicidad del kebab habitual y la convierte en una experiencia única.

Además, el restaurante ofrece la posibilidad de disfrutar de sus platos tanto en su pequeño local como a través de las principales plataformas de delivery, para que todos puedan saborear esta propuesta sin salir de casa.

Kay Kebab ha sido una marca desarrollada por la agencia Karmina, una de las agencias de redes sociales de Barcelona con más trayectoria en el sector restauración y gastronomía de la ciudad, con proyectos en Boca Grande, Pizzamarket, Greensland, AN Grup o UDON.