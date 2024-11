5 claves para encontrar la vivienda perfecta

Cuando se trata de encontrar la vivienda ideal, ¿qué elementos son realmente imprescindibles? Se habla con Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa, para conocer las cinco claves que definen una vivienda perfecta. Su enfoque es claro, directo y basado en años de experiencia en el sector inmobiliario.

Diseño funcional y atractivo Raúl, ¿por qué es tan importante el diseño en una vivienda?

"Porque el diseño no es solo estética, es funcionalidad. Una vivienda bien diseñada optimiza los espacios para que cada metro cuadrado cuente. Es sentir que tu casa se adapta a ti, no al revés. Si no te mueve por dentro, no es la vivienda perfecta".

Zonas comunes que suman valor ¿Qué papel juegan los equipamientos comunitarios?

"Son clave. Una piscina, un salón comunitario o zonas verdes bien pensadas no son un lujo; son una extensión de tu hogar. Hoy en día, buscamos calidad de vida, y estos espacios marcan la diferencia entre vivir y disfrutar".

Ubicación estratégica ¿Qué dirías sobre la ubicación?

"La ubicación es todo. Una buena vivienda está donde quieres estar: cerca de servicios, bien conectada y en un entorno que tenga proyección. Por ejemplo, Cabanillas del Campo, con su crecimiento logístico, es un ejemplo claro de zona con futuro".

Eficiencia energética La sostenibilidad está en boca de todos. ¿Es una clave real?

"No es una moda, es una necesidad. Una vivienda con calificación energética A y sistemas como la aerotermia no solo cuida del planeta, también te ahorra dinero. Vivir bien incluye saber que tu hogar trabaja para ti y no al revés".

Precio competitivo ¿Y el precio? ¿Es posible tenerlo todo sin dispararse?

"Claro que sí. Lo hemos demostrado en promociones como UP RENOVE, donde ofrecemos viviendas desde 149.000 € con todo lo que necesitas. Una vivienda perfecta no tiene que ser inalcanzable".

Conclusión Raúl Esteban Herranz lo tiene claro: "La vivienda perfecta no es un sueño inalcanzable. Con las claves adecuadas y un enfoque pensado en las personas, es posible encontrar un hogar que marque la diferencia". En Jesthisa, estas cinco claves no son solo palabras, son el estándar en cada promoción. ¿Se está listo para dar el paso?