La UCM, Empower Talent y Globant lanzan un máster innovador en IA y Comunicación

El pasado 8 de noviembre, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Empower Talent, en colaboración con Globant, líder mundial en marketing impulsado por inteligencia artificial (IA), presentaron el Máster en Comunicación y Medios (aplicaciones de la IA en marketing) que promete redefinir el enfoque educativo en el campo. Este programa pionero busca hacer accesible una formación de alta calidad en un sector disruptivo, ofreciendo una alternativa que combina la excelencia académica con precios accesibles gracias al respaldo de una universidad pública.

Una alianza estratégica para democratizar el conocimiento en IA La colaboración de Globant con la UCM y Empower Talent no solo pone de relieve el interés de la multinacional por formar talento en IA, sino que subraya su compromiso con un enfoque educativo práctico y orientado a los retos reales de la digitalización. Este máster proporciona a los estudiantes una visión integral de cómo aplicar la IA en el ámbito de la comunicación, abarcando desde estrategias de marketing hasta innovadoras herramientas tecnológicas.

Esta iniciativa representa un punto de encuentro entre el ámbito académico, el mundo corporativo y la tecnología de vanguardia. La sinergia de las tres entidades permite ofrecer una experiencia formativa enriquecida, donde la teoría y la aplicación práctica se fusionan para preparar a los futuros profesionales ante los desafíos que plantea la transformación digital.

Liderazgo académico de primer nivel El máster cuenta con la dirección académica de la Dra. Pilar Cousido (Prof. UCM) y la dirección profesional de Pablo Monge (VP of Growth and Strategy), quienes aportan una sólida experiencia en sus respectivos campos. La combinación de su expertise asegura un enfoque integral que abarca aspectos teóricos, estratégicos y prácticos, dotando a los alumnos de una formación multidisciplinar.

Formación de élite, al alcance de muchos Con la intención de acercar el aprendizaje de alto nivel a un público más amplio, Empower Talent aporta su conocimiento en la gestión de programas educativos de prestigio, brindando un enfoque accesible sin sacrificar la calidad. De esta forma, se busca que una formación tradicionalmente exclusiva de una Business School sea accesible para aquellos interesados en especializarse en IA aplicada a la comunicación, un sector en plena expansión.

El evento de lanzamiento contó con la presencia de representantes de las instituciones colaboradoras, quienes resaltaron la importancia de formar profesionales capaces de afrontar los retos de la comunicación moderna mediante el uso de tecnologías avanzadas como la IA. La propuesta busca empoderar a las nuevas generaciones con herramientas y conocimientos que les permitan ser actores clave en un mundo cada vez más digitalizado.

Este nuevo máster de la UCM y Empower Talent, con el respaldo de Globant, marca un hito en la educación superior, abriendo puertas a una formación de calidad en un campo que está transformando la manera en que nos comunicamos y entendemos la tecnología.