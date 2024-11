¿Puede la tecnología hacer más humanas a las empresas?

El bienestar emocional, la productividad y las competencias digitales se convierten en la fórmula clave en la formación de los futuros profesionales de RRHH. En un mundo donde el 80% los empleados asegura que su bienestar en el trabajo es crucial para rendir al máximo, los departamentos de Recursos Humanos se están enfrentando una revolución. La tecnología ha llegado para ayudar en el día a día y optimizar el rendimiento, pero esto convierte a los líderes de RRHH en guardianes activos del bienestar de sus equipos.

Entonces, ¿cómo puede la tecnología lograr que una empresa sea realmente humana? ¿Es posible que los datos se conviertan en la clave para un liderazgo más empático y consciente?

Del análisis a la acción. La fase clave Si desde el área de People Analytics, los líderes de RRHH hace tiempo que pueden anticiparse a problemas críticos como el burnout (agotamiento extremo), el boreout (aburrimiento y falta de motivación) y el brownout (pérdida de interés), que afectan tanto el bienestar como la productividad en el trabajo, ¿por qué parece que no hay mejoras en ese sentido?

Tal como afirma la organización Great Place to Work, los costes de estos problemas siguen acrecentándose conforme se hacen crónicos en ausencia de decisiones, aunque el 76% los líderes de RRHH en 2024 ya considera una prioridad abordar el engagement como punto crítico de su gestión.

La clave no es solo tener acceso a numerosas herramientas de bienestar laboral, sino saber identificar las más valiosas y adaptarlas de manera flexible como parte integral de la cultura organizacional.

Por ejemplo, con herramientas como Power BI, los futuros líderes de RRHH aprenden a entender e interpretar los principales KPIs, como el índice de rotación y el de rendimiento de los trabajadores, y pueden aplicar mejoras que garanticen la satisfacción en el trabajo.

La nueva formación en tecnología aplicada al cuidado del capital humano Una de las mejores formaciones que combina competencias digitales, gestión y análisis para profesionales de RRHH es el de EIP International Business School. Con un máster en RRHH que está siendo pionero en potenciar el bienestar mediante la tecnología, se convierte en una de las más novedosas y potentes alternativas para el impulso profesional en este departamento.

Desde el uso de la Inteligencia Artificial para automatizar procesos como el filtrado de currículums, la elaboración de nóminas o el seguimiento del desempeño de los empleados, al desarrollo de competencias para dominar plataformas como Bizneo o Hrider, este programa, incluidas varias certificaciones, refuerza la apuesta de EIP por una formación que prepara a los profesionales que el mercado necesita.

Humanos Digitales para un nivel máximo de empleabilidad Una de las frases citadas en los más recientes congresos de capital humano es esta expresión, “Humanos Digitales”. Y es la consecución del proceso pedagógico y orientativo de escuelas como EIP International Business School que, yendo más allá de los temarios clásicos de otras instituciones educativas, facilita construir carreras profesionales que sí generan desarrollo en las empresas y, por tanto, en su vida.

Prueba de ello son los cientos de personas que están trabajando gracias a esta innovadora escuela de negocios, dado que el Máster tiene la opción de acogerse a la garantía de empleabilidad en tiempo récord, devolviendo la inversión que haya realizado el alumno si no se cumple este objetivo.

La tecnología sigue avanzando más deprisa de lo que muchas empresas pueden asumir. Por ello, los profesionales con conocimiento actualizado de las necesidades del mercado, que sumen competencias flexibles y se conviertan en agregadores de valor, podrán aunar el dominio de las mejores herramientas digitales y estrategias de bienestar laboral, para alcanzar el nivel máximo de empleabilidad, que es el auténtico ascensor social de los días.