My TostaRica lanza nueva edición limitada de Navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, My TostaRica es una opción única y creativa para sorprender a los más queridos.

De la mano de Cuétara, la marca de las míticas galletas TostaRica, llega una propuesta de galletas personalizadas, ideales para convertir un dulce tradicional en un regalo con un toque personal. My TostaRica permite a los consumidores personalizar cada galleta con una foto, dibujo, nombres o mensajes, creando un detalle inolvidable para estas fiestas.

My TostaRica, un regalo personalizado para esta Navidad: galletas con una foto Cuétara ha desarrollado esta línea de galletas para que cada cliente pueda personalizar su diseño, desde nombres y frases hasta ilustraciones únicas, creando un regalo cargado de originalidad y cariño. Estas galletas mantienen el sabor auténtico de TostaRica, pero adaptadas a la creatividad de cada cliente.

Además, en la web de My TostaRica, al cargar el diseño deseado, se ofrecen ideas creativas mediante plantillas navideñas prediseñadas. Esta opción facilita el proceso de personalización y añade un toque artístico a cada galleta. El pedido se hace online, a través de la web.

Sentir la verdadera magia de la Navidad con el estuche de edición limitada M… de Magia de My TostaRica Como novedad para esta Navidad, My TostaRica lanza un estuche de edición limitada con un diseño especial para las fiestas. M... de Magia ha sido pensado no solo para proteger y conservar la frescura de las galletas, sino también para presentarse como un estuche de regalo listo para entregar.

El diseño de M... de Magia es obra de La Casa De Carlota & Friends, un estudio de diseño que incorpora en su equipo a personas con discapacidad intelectual. Forma parte del compromiso social de My TostaRica y como contribución a construir un mundo mejor, más justo y más humano.

Con My TostaRica, Cuétara ofrece una propuesta de galletas personalizadas que une tradición y creatividad para hacer de cada regalo navideño algo especial. Abrir un estuche de My TostaRica es descubrir los recuerdos favoritos convertidos en galletas personalizadas. Esta edición limitada para Navidad promete ser uno de los detalles favoritos de estas fiestas, ideal para quienes buscan un regalo para celebrar y compartir.