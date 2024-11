Se usará cada vez más la telemedicina, los sistemas de triaje inteligente y la IA

La preocupación por el encarecimiento de los seguros de salud, especialmente con el paso de los años, se ha convertido en problema que va a más. Este fenómeno no solo está ligado al incremento de la inflación, sino también a una realidad estadística: a medida que se envejece, el gasto sanitario crece exponencialmente, un hecho respaldado por datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros organismos de salud.

El impacto de la edad en el coste de los seguros de salud Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2022 el gasto sanitario público per cápita fue de 1.927 euros por habitante. Sin embargo, este promedio oculta una realidad preocupante: el gasto sanitario de una persona mayor de 65 años puede ser hasta cinco veces superior al de una persona joven. Este incremento no es gradual, sino que se dispara debido a la prevalencia de enfermedades crónicas y la necesidad de tratamientos más frecuentes y especializados en la población de mayor edad. Estas estadísticas afectan directamente a las primas de los seguros de salud, que ajustan sus precios para reflejar el mayor riesgo, independientemente de la comunidad autónoma donde se contraten.

Por si fuera poco, la creciente demanda de servicios sanitarios privados agrava esta situación. La pandemia primero y las largas listas de espera en la sanidad pública que siguen, han provocado que más personas opten por el sector privado, pero la oferta de servicios no ha crecido al mismo ritmo. No es posible disponer de más médicos de un día para otro, ni expandir la infraestructura sanitaria de forma inmediata. Esto genera un círculo vicioso donde los precios siguen subiendo, haciendo que cada vez más personas consideren el seguro privado un lujo.

Inflación y seguros de salud: un reto adicional La inflación añade una presión adicional. En 2023, el gasto público en sanidad en España ascendió a 104.521 millones de euros, representando el 7,15% del PIB. Este aumento refleja tanto el encarecimiento de los servicios como la creciente demanda de atención médica. Para los seguros privados, esto significa que sus costes operativos también han aumentado, lo que se traduce en primas más altas para los asegurados.

Soluciones para mitigar el impacto del encarecimiento A pesar de este escenario desafiante, existen opciones que pueden ayudar a los usuarios a mantener su acceso a un seguro médico privado con condiciones razonables:

Seguros de salud a 3 años con precio fijo: Este tipo de producto permite protegerse frente a subidas de precio inesperadas, ya que la prima se mantiene constante durante el periodo contratado. Además, si incluyen descuentos aplicables desde el inicio, ofrecen una base más económica para futuras renovaciones. Una opción única en el mercado es la ofrecida en segur.pro

Seguros con copagos: Esta modalidad es especialmente útil para quienes quieren mantener primas más accesibles. Los copagos, ya sean estándar o diseñados para mayores (Sénior), permiten “estabilizar” el coste total del seguro. Esto se debe a que el usuario asume una parte de los gastos médicos en el momento del uso, lo que equilibra la prima anual y limita su incremento.

Aprovechar tecnologías y metodologías innovadoras: Aunque aún no son soluciones masivas, la telemedicina, los sistemas de triaje inteligente y el uso de inteligencia artificial para optimizar los diagnósticos están comenzando a ser parte de los servicios ofrecidos por algunas aseguradoras, lo que podría mejorar la eficiencia del sistema sanitario y reducir los costes a largo plazo.

Conclusión El acceso a un seguro médico privado en un contexto de inflación y envejecimiento poblacional no será sostenible para todos si no se implementan soluciones eficientes. Optar por seguros de salud con primas fijas a largo plazo o modalidades con copago puede ser una estrategia inteligente para afrontar estos desafíos. Estas opciones no solo dan tranquilidad financiera, sino que también permiten seguir accediendo a un sistema de salud privado que cada vez es más necesario en España.