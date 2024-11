Foro de Empresas Hoteleras de Vatel España; 11 años conectando talento estudiantil con la industria hotel

Vatel España, reconocida escuela internacional de dirección hotelera, celebra la 11ª edición del Foro de Empresas Hoteleras. Este exclusivo encuentro anual, fundamental para la búsqueda de prácticas profesionales, reunirá a estudiantes de los programas Bachelor Degree in International Hotel Management y MBA in International Hotel and Tourism Management de los Campus Madrid y Málaga junto con más de 100 empresas nacionales e internacionales del sector turístico.

El evento, que tendrá lugar en formato presencial, contará con la participación de prestigiosas compañías hoteleras y turísticas en búsqueda de nuevos talentos, que ofrecerán a los estudiantes oportunidades de prácticas y empleo para la temporada de verano 2024.

Este año, el Foro de Empresas Hoteleras Vatel contará con la participación de una impresionante lista de empresas de prestigio, que abarcan desde grandes cadenas internacionales hasta hoteles boutique y consultoras del sector turístico. En orden alfabético, las compañías participantes son: 7pines Resort Ibiza, Abadi Retuerta Sa, Achm Hotels By Marriott, Accor Hotels, Alegria Hotels, Aspen Experience, Barceló Hotel Group, Brach Madrid, Bsg Interns, Camiral Golf And Wellness, Castilla Termal Hoteles, Coolrooms Hotels, Country Club Son Claret, Costa Navarino, Cultural Exchange Bridge Uk, Dear Hotel Madrid, Derby Hotels Collection, Aemilia Hotel & Savhotel, Fairmont La Hacienda, Four Seasons Hotel Madrid, Four Seasons Resort Mallorca At Formentor, Globales, Almanac Barcelona, Hard Rock Hotel Madrid, Heritage Madrid Hotel & Hotel Orfila Relais & Chateaux, H10 Hotels, Hilton, Hilton Madrid Airport, Hilton (Netherlands & Belgium), Hospes Hotels, Hotel Arts Barcelona, Hotelatelier – Petit Palace, Hotel Montera Madrid | Curio Collection By Hilton, Hoteles Santos, Hyatt Hotels Corporation, Hyatt Inclusive Collection, Hyatt Regency Barcelona Tower, Hyatt France, Ilunion Hotels S.A, Incarta, Intercontinental Ihg Malta, Intercontinental Madrid, Intercontinental Malta, Iberostar Hotels & Resorts, Jumeirah Group, Jumeirah Mallorca, Mandarin Oriental Ritz Madrid, Mar-Bella Collection, Marriott International, Marriott International - Westin La Quinta Golf Resort & Spa, Madrid Marriott Auditorium, Marugal Hotel Management, Meliá Hotels International, Nh Hotel Group Part Of Minor, Nobu Hotel Ibiza Bay, Novotel & Ibis Styles Madrid City Las Ventas, Oku Ibiza , Palladium Hotel Group, Panoram Hotel Management, Panoram Hotels Management, Pierre Et Vacances, Placement International, The Hospitality Of Planeta, Silicia, Portblue Hotel Group, Radisson Hospitality Services Spain, Rmc Asia, Rosewood Villa Magna Madrid, Sagesa Hospitality, Sani/Ikos Group, Sha Wellness Clinic, Six Senses Hotels & Resorts - Europa, St. Regis Mardavall, Sunset Hospitality Group, The Madrid Edition, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, The Westin Palace Madrid, Travelodge Hoteles, Mandarin Oriental Barcelona, Turijobs, Único Hotels, Umusic Hotel Madrid, Vincci Hoteles, Vibra Hotels, Vp Hoteles, W Barcelona, W Ibiza, Y Yurbban Hospitality Group, Meet Hotel & Beach Resort Marbella; Jw Marriott Venice Resort & Spa, Pestana Hotel Group, Thomson Madrid, Monument Stilish & Luxury Hotel Barcelona, Sotogrande Spa And Golf Resort Hotel, Sha Wellness Clinic, Puente Romano Hotel Marbella.

Este impresionante elenco refleja la magnitud y el prestigio de este evento, posicionándolo como una plataforma única para conectar a los estudiantes con los líderes del sector turístico global.

Un puente entre la formación y la industria El Foro de Empresas Hoteleras es una jornada clave en el calendario académico de Vatel, que facilita el contacto directo entre los alumnos y los departamentos de Recursos Humanos de empresas de renombre. Según Susana Moreno, Talent Manager de Vatel España, el evento no solo incluye a cadenas hoteleras, sino también a restaurantes, consultoras turísticas, agencias de mediación internacional y start-ups innovadoras, que traen consigo un amplio abanico de ofertas tanto nacionales como internacionales.

"En esta edición, destacamos la presencia de empresas con Programas de Management Hotelero especialmente diseñados para alumnos de tercer curso y MBA, así como la posibilidad de participar en aperturas de nuevos establecimientos," añadió Moreno.

Una participación récord como reflejo de la recuperación del sector Clara Manzano-Monís, Directora General de Vatel España, enfatiza el creciente interés de las empresas en este evento:

"Cada año, más empresas se suman al Foro de Empresas Hoteleras, consolidándolo como un espacio único para conectar el talento de nuestros estudiantes con las mejores oportunidades del sector. Este año, recibiremos a un número récord de compañías, lo que demuestra la recuperación y el dinamismo de la industria turística tras los desafíos recientes."

Además, Vatel España, a través de su Departamento de Prácticas, refuerza su compromiso de apoyar tanto a sus estudiantes como a las empresas colaboradoras. Este vínculo fomenta la adquisición de conocimientos y habilidades prácticas en contextos reales, contribuyendo al desarrollo profesional de los futuros líderes de la hospitalidad.

El Foro de Empresas Hoteleras Vatel es, sin duda, una cita imprescindible para fortalecer la conexión entre formación y empleo, y un reflejo del compromiso de Vatel España con la excelencia académica y profesional en la industria turística.