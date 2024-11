Repara tu Deuda Abogados cancela 23.000 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada no pudo devolver sus deudas al no percibir los ingresos suficientes para asumir los gastos de sus hijas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº69 de Madrid ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 23.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su insolvencia se produjo debido a la inestabilidad laboral que ha venido sufriendo los últimos años. Desde España, procuraba asumir la manutención de sus hijas, que se encontraban en su país de origen. Sin embargo, con los ingresos que iba percibiendo, apenas le era suficiente para su propio sustento. Por ello, se vio obligada a recurrir a financiación bancaria. En todo momento, intentó encontrar otros empleos, pero no consiguió el resultado deseado”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España aprobó la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de un mecanismo pensado para que personas que se han endeudado, pero no pueden hacer frente a los pagos pendientes, logren dejar atrás todos sus problemas financieros. De esta manera, se reactivan y puedan operar libremente en el mercado”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad precisamente en septiembre del año 2015, ofreciendo una salida real y efectiva para todo tipo de personas que han caído en un estado de insolvencia. Ha logrado superar en todo este tiempo la cifra de 280 millones de euros exonerados a particulares y autónomos que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Las opiniones de muchos de los exonerados han sido fundamentales para que quienes estaban dudando den un paso al frente y decidan comenzar el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad. Más de 100.000 personas se han puesto en manos del despacho, confiando en ellos para aliviar sus dificultades económicas.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar liberados de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En general, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app, disponible para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Ésta permite reducir aún más los costes del procedimiento, un control total y reuniones con los abogados a través del sistema de videollamadas. Además, facilita la realización de consultas y la posibilidad de compartir experiencias.

El despacho ofrece en paralelo analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.