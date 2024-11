Ricos en ladrillos y pobres en ingresos; cómo rentabilizar la vivienda en la 3ª edad

El 92% los pensionistas tiene su casa completamente pagada, pero la mayoría vive con una pensión de menos de 1.300 euros al mes.

El 20% los mayores de 65 años se encuentra en riesgo de pobreza.

Las operaciones de nuda propiedad se han duplicado durante este año, pero siguen realizándose muy pocas en comparación con otros países.

El 92% los mayores de 65 años son propietarios de una vivienda, pero la mayor parte de estas personas tienen dificultades para llegar a fin de mes; se podría decir que son “ricos en ladrillos y pobres en ingresos”. Según los datos del Mº de Inclusión y Seguridad Social la pensión media de jubilación en España es de 1.254 euros al mes.

Por otro lado, y según el último “Hablando en Plata”, el 20% los mayores de 65 años se encuentra en riesgo de pobreza; siete de cada diez jubilados dependen solo de su pensión y uno de cada cinco necesita la ayuda de sus hijos para cubrir sus necesidades básicas.

Usar el patrimonio inmobiliario para mejorar la calidad de vida Sin embargo, la mayoría de estas personas podrían complementar sus ingresos haciendo uso de su patrimonio inmobiliario sin dejar de vivir en su propia casa. Hoy en día hay varias fórmulas para obtener liquidez con ese patrimonio: la venta de la nuda propiedad, la venta con alquiler garantizado o la hipoteca inversa.

Los mayores de 65 años están utilizando cada vez más estas fórmulas: durante los nueve primeros meses de 2024 se han duplicado las operaciones de nuda propiedad en España, según los datos de MAS VIDA. Sin embargo, es un mercado que tiene que crecer mucho: durante el año 2023 solo se hicieron 1.845 operaciones de este tipo en nuestro país, según el Colegio de Registradores.

En opinión de Julián Franco, Socio Director de MAS VIDA, “hemos notado un fuerte crecimiento en la demanda en este tipo de operaciones durante este año, pero todavía hay un gran desconocimiento de este tipo de soluciones y cierta desconfianza por la falta de información fiable. Creemos que esa necesaria una labor de información social al respecto”.

Usuario tipo: persona mayor de 75 años que obtiene por su vivienda una media de 240.000 € ¿Cuál es el perfil medio de quien realiza este tipo de operaciones en España? Según los datos de MAS VIDA, se trata de una persona de unos 75 años, que cuenta con una vivienda de un valor medio de mercado de unos 325.000 € y obtiene por ella unos 240.000 €.

Es decir, obtiene un 35% menos de su valor, pero a cambio mantiene el usufructo de la vivienda y puede seguir viviendo en su hogar de por vida. El precio está en función de la edad del vendedor: a más edad, la cantidad obtenida por la venta está más cerca de su valor de mercado.

Las personas que realizan estas operaciones obtienen liquidez para saldar deudas; bien para las suyas propias o bien para ayudar a sus hijos con sus hipotecas, etc. También las formalizan para, simplemente, recibir una cantidad importante y poder disfrutar de su jubilación sin apreturas.

La liquidez obtenida en estas operaciones no tributa a Hacienda si es la vivienda habitual Un aspecto muy interesante de este tipo de operaciones es el tratamiento fiscal: los mayores de 65 años que venden su vivienda habitual en alguna de estas formas de hacer líquido sus activos inmobiliarios no tienen que tributar a Hacienda por el incremento patrimonial de la venta.

Según los datos de MAS VIDA de cada 100 operaciones de este tipo el 60% son para la venta en nuda propiedad, el 30% para una venta con alquiler garantizado (el vendedor se queda en la vivienda pagando una renta inferior al precio de mercado) y un 10% para obtener una hipoteca inversa.

El tiempo medio de formalización de las operaciones es desde unas 5 semanas desde que se inician las gestiones (tasación de la vivienda, búsqueda de un inversor, supervisión de la documentación, etc.) hasta que se firma en el notario. Las operaciones están reguladas por las autoridades financieras.

MAS VIDA es una compañía creada en 2019 especializada en soluciones financieras para complementar los ingresos de mayores de 65 años aprovechando su patrimonio inmobiliario. La compañía realiza operaciones de nuda propiedad en pago único o renta vitalicia, ventas con alquiler garantizado, hipotecas inversas, etc. Cuenta con profesionales provenientes del sector financiero e inmobiliario y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria.

La compañía trabaja con sociedades de tasación independientes y homologadas por el Banco de España y la CNMV para tasar los inmuebles, y cuenta con una cartera de inversores con dilatada experiencia en el mercado inmobiliario. Todas las operaciones que así lo requieran están supervisadas y reguladas por las autoridades monetarias.