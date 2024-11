7 experiencias para disfrutar de unas navidades de película

Muchos ven las vacaciones de Navidad como el momento perfecto para hacer algo diferente, una experiencia que se salga de lo típico por estas fechas. Como hay quienes prefieren cambiar el chip y dejar atrás las convencionales reuniones familiares, Grupo RVEDIPRESS, da unas pistas para encontrar ese momento diferente y mágico para vivirlo en Navidad.

Un banquete especial en un Mesón ubicado en una casa de más de 300 años de historia. El Restaurante – Museo Mesón Cuevas del Vino, en Chinchón, es uno de esos lugares con tantos detalles que la visita se puede alargar de forma insospechada. Situado en una antigua casa de labranza del S. XVIII, mantiene su esencia en cada comedor y cada estancia, haciendo las delicias de los amantes de la historia. Lo que si es delicioso es su selección gastronómica, en la que la tradición y los sabores de toda la vida, confeccionan una carta que agrada a todos con platos como el asadillo de pimientos, las judías chinchoneras y fantásticos asados de cerdo y cordero en su horno de leña, el más grande de España.

Una velada romántica al son de la ópera y la zarzuela. Los más inquietos culturalmente hablando están ávidos de planes diferentes en los que disfrutar de su pasión por el arte, la música o la gastronomía. Afortunadamente, todas esas disciplinas confluyen en El Café de la Ópera. En pleno corazón de Madrid, el visitante se encuentra con un espacio íntimo a la vez que sofisticado, en el que disfrutar de las Noches de Zarzuela, con un suculento menú acompañado de magistrales voces en directo interpretando los grandes éxitos de la Zarzuela española. Otra opción igual de interesante es deleitarse con Una Cena Cantada, el maridaje óptimo entre gastronomía y ópera que embelesa a quien lo prueba.

Hornos a pleno rendimiento en Aranda de Duero. Hace frío y apetece mucho hacer planes bajo techo. La localidad burgalesa hace las delicias de los más gourmets en sus asadores y restaurantes, en especial por un plato icónico: el lechazo asado. Siempre es buena época para disfrutar de esta mágica pieza horneada y servida en cazuela de barro, pero atraídos por el calor del horno, con una buena copa de vino D.O Ribera del Duero acompañando el banquete, se vive de una forma espectacular.

Una Experiencia 4D para grandes y pequeños. En Laguardia se encuentra el Espacio Gastronómico Villa-Lucía. Se trata de un lugar donde el vino y la gastronomía vasco-riojana son el hilo conductor de lugar que atrapa a todos por igual. Es la sede del Museo del Vino, el primer 100% inclusivo en lengua castellana. Toda una exposición que rinde homenaje a la cultura del vino y que lo hace, además, de una forma amena y lúdica, perfecta para los más pequeños de la casa. Por si fuera poco, el corto ‘En Tierra de Sueños’ proyectado en la sala 4D del museo es un verdadero viaje sensorial por el corazón de Rioja Alavesa y una vuelta a las raíces.

Navidades en castillos. La Red de Patrimonio Histórico de España (REPAHIS) aglutina a los principales recintos monumentales de este país, ofreciendo un sinfín de planes singulares, actividades en los castillos y palacios pensadas para todo tipo de público. La excusa perfecta para conocer mejor el patrimonio a través de visitas teatralizadas, exposiciones, actividades inmersivas, etc.

Para los que no tienen planes ¡Viajes a su aire! Los hay que prefieren coger el coche y dejarse llevar. Viajar sin rumbo fijo, dejando que los lugares les sorprendan. A todos ellos les puede venir bien Loquis, la plataforma de podcast de viaje geolocalizados. Cualquier visita a una ciudad, parque natural, museo, comarca, provincia, castillo, carretera o casa señorial es susceptible de tener una historia que contar. ¿Por qué no oírla? Con Loquis, los viajes adquieren una nueva dimensión, pues el usuario recibe en tiempo real avisos con pequeños podcast sobre los sitios que está visitando en ese preciso instante. Solo hay que ponerse los auriculares y dejarse llevar.

Los que disfrutan de la Navidad de toda la vida también tienen su sitio. Para los amantes de los mercadillos navideños, Alcalá de Henares es su destino. El centro de la ciudad complutense acoge cada año uno de los mercados más especiales de la Comunidad de Madrid. Un espacio sorprendente, donde gastronomía, artesanía, música y espectáculos en directo decoran mejor que cualquier portal de Belén las tardes de invierno en la ciudad. Una verdadera joya para los más pequeños de la casa (y no tan pequeños).