La importancia de la ciberseguridad en la preservación digital de datos

Madrid - noviembre de 2024 – La información y los datos digitales son los grandes aliados en las operaciones diarias entre las empresas privadas, entes públicos y todo lo relativo a la defensa de Estado. Es por ello que la preservación digital se ha convertido en un tema crucial de preocupación en nuestra sociedad. Y es que no se trata solo de almacenar por almacenar, sino más bien de garantizar su accesibilidad, comprensión y utilización en un futuro. Así pues, en este contexto la preservación digital y la ciberseguridad trabajan de la mano para conseguir una protección total que impida que la información quede expuesta a riesgos que comprometan la integridad y confidencialidad de todos los datos.

Este mes se ha celebrado el Día Mundial de la Preservación Digital y, por ese motivo, Armora Capital Investment, grupo que impulsa y promueve proyectos de tecnología dual y servicios empresariales relativos a la ciberseguridad y la transformación digital, explica cuáles son las ventajas de la preservación digital y la importancia de la ciberseguridad en esta tarea.

Ventajas de la adecuada preservación digital La preservación digital se refiere a todos aquellos procesos y estrategias capaces de garantizar que los archivos digitales almacenados permanezcan accesibles a largo plazo. Este proceso va mucho más allá de guardar la información en discos duros o servidores, si no que requiere asegurar que estos puedan ser leídos, interpretados y utilizados en un futuro a la vez que se trata de prevenir ciberataques y filtraciones de los mismos. Así pues, algunas de las ventajas de implementar las estrategias correctas para una buena preservación digital son:

Acceso a largo plazo: a pesar de la rápida obsolescencia de los hardware y software, así como los cambios tecnológicos constantes, la correcta preservación digital garantiza que los datos sean accesibles durante décadas.

Disminución de riesgos y eficiencia: gracias a la realización de copias de seguridad adecuadas y el almacenamiento de datos en medios de larga duración, se minimiza el riesgo de pérdida o daño de información valiosa y de carácter sensible. Debido a ello, aquellas organizaciones que dependen de datos antiguos para la investigación, análisis y cumplimientos normativos pueden tener la información a su alcance en cualquier momento.

Cumplimiento normativo: sectores como el sanitario, financiero, legal o de defensa cuentan con estrictas regulaciones sobre la preservación de los datos a largo plazo. Hacerlo de manera correcta previene de sanciones y les ayuda a cumplir con la legalidad vigente.

Y es que, la preservación digital moderna requiere del uso de tecnologías avanzadas que se adapten a la cantidad de datos masivos generados cada día. De esta forma, el almacenamiento en la nube, el blockchain o sistemas basados en la inteligencia artificial son de gran utilidad para la preservación de grandes volúmenes de datos, garantizar su procedencia y los cambios sufridos en el tiempo, así como predecir la mejor forma de preservarlos y optimizar sus procesos de migración.

La importancia de la ciberseguridad en la preservación digital ¿Por qué la ciberseguridad juega un rol importante en la preservación digital? Si se habla de preservación de datos se hace más que necesario entender la importancia de aplicar una sólida estrategia de ciberseguridad e inversión en sistemas y aplicaciones que prevengan ataques maliciosos como el ransomware, el phishing o el acceso no autorizado a los datos que comprometan la seguridad, integridad y disponibilidad de esa información digital. Y es que una incorrecta preservación de datos digitales puede acarrear graves consecuencias que comprometan a empresas públicas y privadas, pero, también, a la seguridad de Estado. Entre los riesgos existentes de los datos no almacenados correctamente se encuentran:

La exposición de datos sensibles: un fallo en la preservación digital puede abrir brechas de seguridad que expongan información confidencial como datos personales o financieros ocasionando grandes daños no solo a las víctimas sino, también, a las empresas o instituciones públicas responsables.

Pérdida de datos: no preservar los datos de manera adecuada o su migración puede hacer que, con el tiempo, se vuelvan ilegibles o inaccesibles, un hecho especialmente grave para aquellos sectores que trabajan con información sensible a largo plazo como los sistemas de salud, los archivos gubernamentales o los financieros.

Ciberataques: un solo ataque puede ser catastrófico para una empresa privada un ente público e incluso en el ámbito militar. El uso de tecnologías avanzadas evita que los datos digitales se vuelvan un blanco fácil para los ciberatacantes.

Obsolescencia tecnológica: los archivos digitales antiguos corren el riesgo de volverse ilegibles con el paso del tiempo. Por ese motivo es necesario planear la migración de datos digitales a formatos modernos y compatibles.

Con todo, la preservación digital de datos supone un gran desafío técnico que requiere destinar grandes esfuerzos al desarrollo de tecnologías de ciberseguridad y transformación digital, así como en estrategias avanzadas de almacenamiento. Y es que se hace imprescindible para ello integrar tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain, el cifrado de datos o los firewalls avanzados, entre otros. Se trata de crear un ecosistema de guardado de datos seguros, así como de defensa continuada frente a las ciberamenazas existentes.

Sobre Armora Capital Investment: Armora Capital Investment es un holding especializado en la ciberseguridad y la transformación digital de empresas privadas, instituciones públicas y militar que impulsa la investigación, progreso e innovación a la vez que promueve proyectos de Defensa y uso dual así como en deeptech para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en sectores clave como la industria aeroespacial o financiera con el fin de dar respuesta a la creciente demanda de soluciones relativas a la ciberseguridad en el ámbito civil y militar.

