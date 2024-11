R·Cuisine, tradición que inspira el mañana; Una velada de innovación y cultura de la mano de Reynaers Aluminium

En el exclusivo Kitchen Club Ourense, Reynaers Aluminium celebró el evento R·Cuisine - Tradición que inspira el mañana, una noche única que fusionó gastronomía, cultura e innovación. Esta experiencia reunió a destacados invitados de distintos sectores, marcando un hito en la unión de la arquitectura de vanguardia y la alta cocina.

Un evento inspirador y una bienvenida con visión La velada de R·Cuisine comenzó con unas palabras inspiradoras de Alonso Muñoz, Country Manager de Reynaers Aluminium, quien destacó cómo el evento reflejaba los valores fundamentales de la compañía: innovación y respeto por la tradición. Cada detalle de la noche fue cuidadosamente planeado para alinearse con la visión de Reynaers de impulsar una arquitectura que combine modernidad y sostenibilidad.

Una noche de sabor y creatividad Bajo la dirección culinaria del chef Carlos Maldonado, los asistentes disfrutaron de un menú que resaltaba la excelencia de los ingredientes locales y sostenibles. Maldonado presentó platos que, además de reflejar el compromiso con la sostenibilidad, rendían homenaje a las tradiciones culinarias. Entre las creaciones destacaron:

Bacalao confitado con callos en dashi y pilpil de cebolla, una propuesta que evocó el reto de la sostenibilidad global.

Cordero talaverano con parmentier y pesto de pistachos, que promovió el pastoreo sostenible y rescató sabores autóctonos.

Piñonada con queso manchego, miel de la Alcarria y trufa, celebrando la biodiversidad y el desarrollo rural.

Cada plato encarnó la fusión de tradición e innovación, en línea con la filosofía de Reynaers Aluminium de combinar sostenibilidad y calidad, subrayando el lema de la marca: Together for Better.

Entretenimiento y conexión con el público El renombrado humorista y mago Luis Piedrahita sumó un toque de humor y sorpresa a la velada. En su monólogo, comparó a Reynaers Aluminium con el "Rolls Royce de las carpinterías de aluminio", una alusión que resonó entre los asistentes, destacando la calidad y prestigio de la marca. Además, Piedrahita se conectó con el público compartiendo sus experiencias en eventos de la industria, como VETECO, y culminó su actuación con un truco de magia interactivo que capturó la atención de todos los presentes.

Música y recuerdos para compartir Para cerrar la noche, la responsable de marketing de Reynaers Aluminium agradeció a los asistentes su participación y los invitó a disfrutar de un ambiente relajado mientras la banda Indie Acoustic Covers llenaba el espacio con suaves melodías de música nacional. Durante este tiempo, los invitados contribuyeron a un fotomural colaborativo, plasmando momentos de la noche y simbolizando el espíritu de Together for Better.

Un compromiso con la fusión de cultura e innovación R·Cuisine se consolidó como una plataforma donde la innovación de Reynaers Aluminium se encuentra con la herencia cultural de Madrid, estableciendo un nuevo estándar para futuros eventos. Con este tipo de iniciativas, Reynaers reafirma su compromiso con la excelencia, la creatividad y la sostenibilidad en cada uno de sus proyectos.