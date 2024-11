Los peligros al comprar un coche de segunda mano en España

En el mercado de coches de segunda mano, la adquisición de un vehículo usado conlleva riesgos significativos para compradores particulares y profesionales. Estudios recientes han revelado que una gran parte de estos vehículos puede presentar manipulaciones o problemas mecánicos y estructurales que no se identifican fácilmente durante la compra.

Es común encontrar alteraciones de kilometraje, vicios ocultos y golpes mal reparados, factores que no solo afectan negativamente la experiencia de los usuarios, sino que también pueden generar costes inesperados tras la compra. En este contexto, mybestcheck se convierte en un aliado clave para quienes buscan seguridad en la compraventa, proporcionando revisiones exhaustivas que garantizan transparencia y confianza antes de finalizar la transacción.

El peligro de comprar un coche a ciegas: ¿qué dicen los datos? Según un estudio de CarVertical, España se encuentra entre los países de Europa peor clasificados en cuanto a manipulación de kilometraje y daños en vehículos de segunda mano​​. Entre las estafas y problemas más comunes destaca la manipulación del kilometraje del cuadro: este delito de estafa consiste en alterar el kilometraje que muestra el cuadro del vehículo para arrojar una cifra inferior a la verdadera.

El 4,62% de los coches de segunda mano en venta sufren esta manipulación: esto son casi 100.000 vehículos vendidos en 2024 con el cuentakilómetros alterados. Por si fuera poco, estos datos no tienen en cuenta que esta estafa es cada vez más sofisticada y más difícil de detectar, siendo necesario intervenir con equipos de diagnosis avanzados.

El informe también habla de vicios y daños ocultos: en este punto, se habla de más de un 38% coches de segunda mano afectados por un daño oculto, que puede ser de gravedad moderada hasta severa. A su vez, la publicación hace referencia a los problemas relacionados con la documentación: aquí se incluye un porcentaje de vehículos en los que se ha manipulado el libro de mantenimientos o incluso en los que no coincide el bastidor de la documentación con el del vehículo.

El estudio también menciona el caso de coches que, directamente, no existen: en internet se encuentran fácilmente anuncios que resultan ser falsos en los que se deja una señal en concepto de reserva por un coche que no existe.

Los riesgos en el mercado de coches de segunda mano Al adquirir un coche usado, el comprador se expone a una serie de riesgos asociados a defectos escondidos o a manipulaciones que buscan ocultar fallos y daños previos. Estos problemas no solo afectan el valor y la funcionalidad del vehículo, sino que pueden comprometer la seguridad de sus futuros usuarios.

Es preciso conocer con detalle qué revisar al comprar un coche de segunda mano, así como comprobar las cargas del coche que se está valorando comprar y verificar el historial del vehículo.

Para los vendedores profesionales y los vendedores particulares, es fundamental cumplir con los estándares de transparencia para mantener la confianza del cliente y optimizar el proceso de venta. No obstante, el desconocimiento o la falta de tiempo para realizar comprobaciones exhaustivas pueden derivar en sorpresas desagradables para ambas partes, poniendo de relieve la necesidad de servicios especializados en revisión y diagnosis.

mybestcheck: revisión completa y transparente para coches de segunda mano En respuesta a estas preocupaciones, mybestcheck se posiciona en el mercado de coches de segunda mano como una empresa de referencia en la revisión exhaustiva de vehículos usados. Con el objetivo de ofrecer una experiencia de compraventa segura y fácil, la startup despliega un equipo de técnicos especializados que se desplaza a cualquier punto de España para realizar una revisión completa.

Equipados con herramientas avanzadas de diagnosis electrónica y equipos de revisión específicos, los técnicos inspeccionan en detalle el vehículo, confirmando aspectos como el kilometraje, el historial de accidentes o los posibles vicios ocultos. Tras el chequeo, se emite un informe completo y objetivo y se aportan imágenes de todos los elementos del coche.

Además, la firma ofrece un servicio gratuito de asesoramiento para despejar dudas sobre el tipo de coche que mejor se adapta a las necesidades del comprador, un valor añadido que clarifica y aporta tranquilidad al proceso de adquisición de un vehículo de segunda mano. Con estos servicios, mybestcheck facilita la compraventa de coches usados, promoviendo un mercado seguro y transparente.