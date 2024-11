Bloqueo de comunicaciones entre padres y madres con el menor

En un contexto de separación o divorcio, uno de los problemas más devastadores es cuando un progenitor impide al otro comunicarse con sus hijos. Este conflicto ha llevado a un número creciente de denuncias por incomunicación intencionada, que afectan a los derechos del otro progenitor y, sobre todo, a los hijos, quienes quedan atrapados en el medio. En muchos casos, estas barreras se crean mediante el bloqueo de llamadas, mensajes o aplicaciones de mensajería.

GlobátiKa Peritos Informáticos, una empresa con amplia experiencia en peritajes tecnológicos, está ayudando a padres y madres a presentar pruebas periciales que demuestran este tipo de incomunicación en los tribunales. Su CEO, Ángel González, nos concede una entrevista para explicarnos cómo la tecnología puede jugar un papel esencial en este tipo de denuncias y por qué cada vez es más necesario contar con la pericia informática en casos judiciales relacionados con pruebas digitales.

¿Por qué crees que está aumentando el número de casos en los que se denuncian bloqueos de comunicación entre padres y madres separados?

Ángel González: Creo que estamos viendo un aumento de este tipo de situaciones porque la tecnología ha hecho que la comunicación sea instantánea y omnipresente. En casos de separación o divorcio, donde las emociones ya están a flor de piel, el uso de herramientas digitales se convierte en un terreno de conflicto. Lamentablemente, en algunos casos, un progenitor utiliza esa tecnología para bloquear o limitar el contacto entre el otro progenitor y los hijos. Esto, además de ser doloroso, es una violación de los derechos del niño y del progenitor afectado.

En GlobátiKa Lab habéis trabajado en muchos casos relacionados con este problema. ¿Nos puedes contar el último caso donde una madre logró demostrar que su expareja le impedía hablar con su hijo?

Ángel González: Este caso en particular es un buen ejemplo de cómo la pericia informática puede marcar la diferencia. Esta madre llevaba meses intentando ponerse en contacto con su hijo cuando estaba bajo la custodia del padre, pero todas sus llamadas y mensajes eran bloqueados durante el tiempo que el menor estaba con él. En su desesperación, decidió acudir a los tribunales, pero necesitaba pruebas sólidas de que el bloqueo era intencionado. Ahí es donde entramos nosotros. Lo que hicimos fue analizar el dispositivo móvil de la madre para verificar que, efectivamente, las llamadas y los mensajes no llegaban al teléfono del padre, y ponerle un sistema de grabación de llamadas.

¿Cómo conseguisteis demostrar ese bloqueo?

Ángel González: Utilizamos una herramienta de análisis forense para realizar lo que llamamos un "acta de certificación" del dispositivo móvil. A través de este procedimiento, pudimos comprobar que las llamadas realizadas desde su número no llegaban al destinatario. Además, verificamos que, cuando la madre llamaba desde otro número, las llamadas sí se realizaban sin problemas. Esto nos permitió concluir que el número específico de la madre estaba bloqueado, lo que demostró ante el juez que el bloqueo era deliberado. Además, entre semana el exmarido desbloqueaba las llamadas para poder comunicarse él con la madre.

¿Qué tipo de pruebas se pueden utilizar en casos como este?

Ángel González: Hay varios tipos de pruebas que se pueden presentar, pero es fundamental que estén certificadas por un perito informático para que tengan validez judicial. Un pantallazo o una grabación no son suficientes si no están respaldados por un acta certificada. Nosotros, como peritos, documentamos cada paso del proceso para asegurar que las pruebas no solo sean aceptadas en el tribunal, sino que sean indiscutibles. En este caso, entregamos un informe que detallaba las llamadas bloqueadas y los intentos fallidos de contacto.

Entonces, ¿El papel del perito informático es esencial para validar este tipo de evidencias ante los tribunales?

Ángel González: Absolutamente. Los jueces son cada vez más conscientes de que la evidencia digital es fácilmente manipulable. Por eso, es sumamente importante que las pruebas se presenten de forma correcta y certificada. Si intentas presentar un pantallazo o una captura de una conversación, la otra parte puede impugnarla y el juez probablemente no la acepte. Con una pericia informática profesional, eliminamos cualquier duda sobre la autenticidad de las pruebas.

¿Y por qué un sistema de grabación de llamadas?

Ángel González: El poder grabar las llamadas aportó una prueba más al proceso, en la que se demostraba que cuando el exmarido desbloqueaba el contacto, si podía hacerse la llamada. En un una de las llamadas, él mismo afirmó, estar bloqueando las comunicaciones con el menor para así fastidiar a su exmujer.

¿Cuáles son las implicaciones legales de estos casos?

Ángel González: Si se demuestra que un progenitor está bloqueando deliberadamente la comunicación, puede tener consecuencias serias. El juez puede intervenir para modificar los términos de la custodia o incluso imponer sanciones. Además, el bloqueo sistemático de la comunicación puede considerarse una forma de maltrato psicológico hacia el niño, que está siendo aislado de uno de sus padres.

Volviendo a GlobátiKa, ¿Cómo abordáis este tipo de casos desde el punto de vista técnico y legal?

Ángel González: Nuestro enfoque es proporcionar pruebas sólidas y forenses que puedan sostenerse en un tribunal. Realizamos análisis completos de dispositivos móviles, ordenadores y redes para identificar cualquier bloqueo o manipulación. A continuación, redactamos un informe detallado que entregamos al cliente y a su equipo legal. Trabajamos estrechamente con abogados especializados en derecho familiar y violencia de género para asegurarnos de que las pruebas digitales cumplan con los estándares requeridos por la justicia.

Ángel, para concluir, ¿qué consejo darías a los padres que se encuentren en una situación similar a la que describimos hoy?

Ángel González: Mi consejo es que, si sospechan que se están bloqueando sus intentos de comunicación con sus hijos, actúen rápidamente. No esperen a que la situación empeore. Contratar a un perito informático desde el principio les permitirá reunir pruebas sólidas que puedan ser presentadas ante un juez. Es importante recordar que este tipo de pruebas no solo son útiles, sino que son prácticamente necesarias en un contexto legal, donde la manipulación de datos es cada vez más sofisticada.

Recomendamos encarecidamente que, al iniciar un proceso de separación o divorcio, se tomen medidas para preservar todas las pruebas digitales posibles. Esto incluye guardar conversaciones importantes, proteger archivos y asegurarse de que los dispositivos estén preparados para registrar llamadas o mensajes de relevancia. De este modo, se agiliza la recopilación de evidencias y se garantiza que la información se mantenga íntegra y accesible para ser presentada ante el juez. En un contexto legal cada vez más complejo y sofisticado, contar con pruebas digitales sólidas puede ser decisivo para que prevalezca la verdad en el juicio.

La pericia informática se está convirtiendo en una herramienta indispensable en los casos de disputas por custodia y comunicación post-separación. Con empresas como GlobátiKa Lab liderando la carga, muchos padres y madres están encontrando una forma efectiva de demostrar el bloqueo digital intencionado, ayudando a proteger sus derechos y los de sus hijos.