Skink Hunter; La revolución en el cuidado de tatuajes

Skink Hunter revoluciona la forma en la cura de tatuajes. Su fórmula innovadora ofrece una protección superior, acelera la cicatrización y permite disfrutar de un nuevo tatuaje desde el primer momento. Hay que olvidarse de las molestias y disfruta de un proceso de curación del tatuaje más rápido y cómodo.

Disfrutar de un tatuaje sin preocupaciones gracias a Skink Hunter Un tatuaje que resiste el paso del tiempo: Como si se hubiera salido ayer del estudio.

Colores tan intensos como el primer día: Cada detalle del tatuaje cobrará vida.

Una piel protegida y cuidada: Sin irritaciones ni descamaciones.

Tecnología de vanguardia: Formulado con ingredientes de alta calidad y desarrollado con la última tecnología para cuidar la piel tatuada.

Resultados profesionales: Confiado por tatuadores y dermatólogos de todo el mundo.

Fácil de usar: Una aplicación sencilla y rápida que se adapta a la rutina.

Protección duradera: Un escudo invisible que protege el tatuaje de los elementos externos.

Colores vibrantes: Los diseños destacarán como nunca antes.

La importancia de proteger el tatuaje Tras la realización de un tatuaje, es muy importante realizar un control y mantenimiento de la zona afectada para garantizar la máxima seguridad, con el fin de evitar que el propio tatuaje se deteriore, o incluso se pueda producir una infección.

Este proceso requiere del compromiso por parte del cliente, así como de constancia, además de que exige cuidados especiales como colocar un plástico protector en la zona del tatuaje, realizar una limpieza frecuente, aplicar productos específicos, evitar los baños en playa y piscina, proteger la zona del efecto directo del sol, y por supuesto, no se podrá rascar ni rozar al menos durante un tiempo.

El desarrollo de las técnicas de tatuaje y la formación que reciben en la actualidad los tatuadores profesionales, ha permitido minimizar los riesgos tras la realización del tatuaje, pero en ocasiones, el resultado final se ve afectado negativamente debido a que el cliente no sigue al pie de la letra las recomendaciones de cuidados, higiene, limpieza y protección, lo cual da lugar a tatuajes distorsionados, deformados, con pérdida de definición, e incluso otros riesgos mayores como la posibilidad de que se produzca una infección en la zona.

Skink Hunter protección total, cicatrización acelerada Ahora es mucho más fácil evitar que esto ocurra gracias a un revolucionario producto denominado Skink Hunter, compuesto principalmente por cianocrilato, cuyo cometido es el de proteger la zona tatuada mediante la creación de una película sobre la piel.

Hay que tener en cuenta que ya existen en el mercado otros protectores cutáneos líquidos, pero en este caso, es un producto diseñado para que, en el momento en el que el cianocrilato entre en contacto con la humedad natural de la piel, se produzca la polimerización, gracias a lo cual, va a permanecer adherido a la zona donde se ha aplicado, sin riesgo de evaporación o desprendimiento.

Ni mancha, ni genera molestias El producto se seca rápidamente, por lo que no genera molestias, tampoco es pegajoso ni produce manchas, mientras que tiene una muy buena durabilidad, garantizando la seguridad y protección hasta la siguiente aplicación. Esto es gracias a la adhesión que se produce entre el producto y las células cutáneas exfoliables, lo que significa que se mantendrá activo hasta que estas se desprendan de manera natural.

Su aplicación es muy sencilla, gracias a que se realiza con un lápiz aplicador de tipo rodillo, conocido popularmente por el anglicismo “roll on”; un envase práctico, seguro, y que además evita el desperdicio de producto, garantizando en cada aplicación la cantidad necesaria para ofrecer una completa protección.

Estudios de Tattoos que protegen a sus clientes La película resultante es una cubierta eficaz frente a la entrada de todo tipo de patógenos, así como a la acumulación de humedad, lo que hace que el riesgo de desarrollar infecciones se reduzca significativamente. También ayuda a reducir los picores que se producen con frecuencia en los primeros días, aporta resistencia adicional frente a la fricción y al corte, y además, también evita las molestias que provocan los cuidados del tattoo y mantenimiento tradicionales.

De esta manera, desde el primer día, se podrá garantizar la protección de la zona tatuada y de la zona perilesional, además de que se podrá bañar sin problemas, y no se tendrá que llevar el tan molesto plástico transparente durante los primeros días.