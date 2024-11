Nace el primer máster práctico de microinjerto capilar de Castellana Clini

Castellana Clinic crea el primer máster de microinjerto capilar avalado por la Universidad de Vitoria EUNEIZ bajo la dirección del Dr. Andrade y contará con más de 150 horas de formación práctica en nuestras clínicas en Madrid

Castellana Clinic y la Universidad de Vitoria han llegado a un acuerdo para impartir el primer máster en tricologia capilar, liderado por el prestigioso Dr. Andrade, a partir del mes de enero del año 2025.

Esta formación, dirigida a preparar a los futuros líderes en el campo del microinjerto capilar, no solo proporciona una sólida base teórica, sino que también capacita a los profesionales con habilidades prácticas que les permitirán desenvolverse en el ámbito clínico desde el primer día, brindándoles las herramientas y conocimientos necesarios para sobresalir en esta especialidad.

El máster contará con una modalidad semipresencial, combinando la flexibilidad del aprendizaje online con la experiencia práctica en clínica. Los estudiantes podrán optar también por realizarlo completamente online, adaptándose a sus necesidades profesionales. Las prácticas se llevarán a cabo en Castellana Clinic, donde los alumnos trabajarán con pacientes reales bajo la supervisión directa del Dr. Andrade en las propias clínicas en Madrid, ya que contamos con dos sedes.

Este programa no solo proporciona una sólida base teórica, sino que también capacita a los profesionales con habilidades prácticas que les permitirán desenvolverse en el ámbito clínico desde el primer día. El Dr. Andrade asegura que el objetivo del máster es formar a los mejores especialistas en microinjertos capilares, una técnica que está marcando tendencia en la medicina estética a nivel global.

"Nuestro objetivo con este máster es proporcionar una formación integral, que combine la teoría con la práctica clínica en pacientes reales, para que los médicos salgan preparados para aplicar las técnicas más vanguardistas en microinjertos capilares en las más de 150 horas de clases prácticas en nuestras clínicas", comenta el Dr. Andrade, director del programa y uno de los especialistas más reconocidos en este campo.

Reconocimiento nacional e internacional Con una trayectoria consolidada tanto a nivel nacional como internacional, el Dr. Andrade es uno de los especialistas más reconocidos en el campo de los injertos capilares. Además, es miembro de importantes asociaciones como SERECAP (Sociedad Española de Restauración Capilar), SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), ISHRS (Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración de Cabello) desde 2013, WFI (World FUE Institute), de la cual es Fellow Member, y la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Trasplante de Cabello.

Esta experiencia internacional ha consolidado al Dr. Andrade como un referente en el sector, siendo solicitado por pacientes y profesionales que buscan una combinación de excelencia técnica y trato personalizado. Su capacidad para aplicar las mejores prácticas de distintos países y su constante actualización en las novedades científicas hacen de él un profesional a la vanguardia en los injertos capilares, siempre enfocado en proporcionar resultados naturales y duraderos.

En definitiva, este máster en microinjerto capilar no solo refleja el compromiso de la Universidad EUNEIZ y Castellana Clinic con la excelencia educativa, sino que también marca un hito en la formación de profesionales de la medicina estética. A través de un enfoque integral que combina teoría avanzada y experiencia práctica, este programa asegura que los estudiantes se formen con las técnicas más innovadoras y puedan abordar con confianza las crecientes demandas del sector. Sin duda, se trata de una oportunidad única para aquellos que deseen especializarse en una de las áreas más punteras de la salud y la estética a nivel global.