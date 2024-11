iXalud analiza las posibles causas, síntomas y alternativas de tratamiento para la fibromialgia

La fibromialgia es una de las patologías musculoesqueléticas más frecuentes e incapacitantes. Esta dolencia afecta a cerca del 2% de la población mundial y se caracteriza por un dolor constante y generalizado de las fibras musculares, junto con una marcada sensación de fatiga.

Ahora bien, para la medicina las causas de la fibromialgia todavía no están del todo claras. De todas maneras, existen varias alternativas de tratamiento para aliviar sus síntomas, desde la fisioterapia hasta la novedosa terapia de andulación. Con respecto a esto último, para adquirir los equipos necesarios para practicar esta terapia es posible recurrir a los servicios de iXalud.

Las posibles causas y principales síntomas de la fibromialgia Si bien las causas de la fibromialgia no se han podido determinar de forma específica, existen varios factores que favorecen la aparición de este trastorno. Entre los más probables están el desequilibrio de los neurotransmisores y la alteración en los niveles de sustancias relacionadas con procesos neuroquímicos, como triptófano, serotonina o ácido glutámico. Esto genera una mayor susceptibilidad al dolor. Al mismo tiempo, las modificaciones en la llegada del flujo sanguíneo a ciertas estructuras cerebrales puede contribuir con este efecto.

Otras causas probables son la predisposición genética del paciente y la existencia previa de patologías que pueden funcionar como desencadenantes o precipitantes. Esto incluye cuadros de dolor crónico, infecciones víricas, procesos inflamatorios y enfermedades musculares. Además, algunos especialistas sospechan que la fibromialgia se relaciona con cuadros depresivos. De todos modos, hay que señalar que este nexo no se ha establecido con claridad.

En cuanto a los síntomas de este trastorno, el más importante es un dolor fuerte y generalizado en alrededor de 18 zonas corporales sensibles, conocidas como puntos gatillo. Esta sensación puede ser punzante o ardiente, y viene acompañada usualmente de fatiga y cansancio que no desaparecen pese al descanso. La fibromialgia también suele acarrear dolores de cabeza, inflamación de pies y manos, rigidez matutina y trastornos del sueño. En algunos casos, esto lleva a un deterioro cognitivo que afecta la memoria y capacidad de expresión.

Alivio de la fibromialgia con técnicas terapéuticas avanzadas Actualmente, existen varios mecanismos que se emplean para aliviar los síntomas de esta afección. Entre ellos están la fisioterapia y la práctica regular de deportes capaces de mejorar la resistencia cardiovascular. Asimismo, se recomienda el uso de analgésicos para reducir el dolor, al igual que técnicas de relajación que ayudan a liberar la tensión muscular, como el yoga o el entrenamiento autógeno.

Por otro lado, una de las técnicas terapéuticas más novedosas para esta condición es la terapia de andulación. Este tratamiento estimula el metabolismo y la circulación, lo que aporta oxígeno y nutrientes a las células, a la vez que elimina toxinas del cuerpo. Se trata de un método que ha demostrado una efectividad notable en el alivio de los dolores que provoca la fibromialgia.

