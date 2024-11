'Hablar de logística es hablar de la vida y la prosperidad de los países'

España es el principal socio comercial de toda la UE para República Dominicana, es por eso que el país ha transformado su cultura logística, para que no sea solo de recaudación sino que sea de servicio, algo que atrae a muchas empresas que eligen este país para ser el gestor de sus servicios.

La Semana Dominicana en España presentó el panel “Colaboración público-privada en el desarrollo de un hub logístico”.

Dentro de las actividades desarrolladas por la Semana Dominicana en España, el Palacio Santoña acogió en la tarde de ayer el panel de debate “Colaboración público-privada en el desarrollo de un hub logístico”. Durante la bienvenida, el presidente de la Semana Dominicana, Manuel García Troncoso, destacó la importancia de la unión público-privada en el desarrollo logístico de proyectos como los hubs. “En un mundo cada vez más interconectado”, afirmaba, “los hubs logísticos no solo interconectan, también mejoran la competitividad de los países”. República Dominicana tiene muchos motivos para posicionarse como epicentro logístico aprovechando su cercanía con los principales mercados del continente. “Es fundamental el modelo colaborativo del sector público y privado, lo que permite crear a largo plazo oportunidades de empleo, de desarrollo y de inversión extranjera”, comentaba García Troncoso.

Una tarde en la que se han tratado temas centrados en las alianzas público-privadas como un motor de país, permitiendo a los hubs logísticos que las empresas dominicanas sean más competitivas en el mercado internacional. “Esperamos que todo lo hablado en esta tarde pueda inspirar nuevas alianzas entre nuestro país y España”, ha declarado Manuel García Troncoso antes de dar paso a Daniel Peña, subdirector de la dirección general de Aduanas de la República Dominicana.

Peña puso el foco en la importancia de este proyecto como un proyecto de país. “El hecho de posicionar a República Dominicana es una meta del país. El presidente de la República, antes de llegar a su primer mandato, siempre hablaba de que el país se pudiera consolidar como un hub, porque tiene todas las condiciones necesarias para ello”.

República Dominicana es mucho más que turismo o zonas francas, hoy en día ya se habla de un nuevo eje económico cada vez más posicionado, en el que el país arroja grandes datos. Según el índice del LPI, República Dominicana ocupa el n.º 1 en cuanto a eficiencia de entrega en paquetería, con los costos aéreos más bajos de todo Sudamérica y Caribe, logrando impactar tanto en el continente americano como europeo. Es el segundo país de Latinoamérica mejor conectado, solamente superado por México, alcanzando 170 destinos de todo el mundo. Esta conectividad de días, e incluso horas, es un elemento importante para la consolidación de este hub logístico.

Ocupa el cuarto puesto en cuanto a puertos de tamaño mediano con la mayor eficiencia portuaria. Si se unen estos dos elementos, tanto desde el punto de vista marítimo como aéreo, República Dominicana se convierte en el único país que cuenta con puerto-aeropuerto cerca de las principales zonas comerciales.

En 2021 se cambió la Ley de Aduanas que existía desde hacía 70 años, y ahora República Dominicana posee el marco jurídico más moderno de la zona, que también incluye la Ley de Comercio Marítimo de 2023 y la Ley sobre Centros Logísticos de 2024. Otro elemento fundamental en este desarrollo es el programa “Despacho 24 horas”, cuyo objetivo es acortar plazos a través de un seguimiento logístico que comienza cuando la mercancía sale de su origen. Este programa ha conseguido que se hayan despachado 70.000 contenedores en 24 horas, beneficiando a 8.000 importadores. La automatización de procesos y la implantación de rayos X para revisiones ayudan a ahorrar más tiempo.

El programa Ventanilla Única de Comercio Exterior, como apunta Daniel Peña, es otra de las claves en este posicionamiento desde el punto de vista logístico, ya que consigue que cualquier gestión que no sea de aduanas se pueda llevar a cabo en la Dirección de Aduanas, lo que permite pasar de un promedio de 9 días y 6 horas de aprobación de trámites a 2 días y 10 horas.

España es el principal socio comercial de toda la UE para República Dominicana, y como finaliza Daniel Peña, “hemos transformado la cultura, para que no sea solo de recaudación sino que sea de servicio, por eso muchas empresas eligen el país para la gestión de sus servicios”.

Johannes Kelner, viceministro de Zonas Francas del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, quiso centrarse en las zonas francas del país, que permiten atraer y acceder a mercados con más de 900 millones de consumidores (Estados Unidos, UE, Centroamérica y el Caribe), lo que ofrece la oportunidad de ser un centro de distribución y también de manufactura. “El comercio en zonas francas representa el 68% de las exportaciones del país”.

La pregunta clave, y más repetida, ha sido ¿por qué República Dominicana es una oportunidad? Durante décadas el país ha gozado de una sólida estabilidad política y social, convirtiendo su economía en la de mayor crecimiento de la región.

Para dar respuesta a esta premisa, se organizó una mesa de expertos con Angélica Noboa, abogada socia en Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, como moderadora del panel, y la participación de Daniel Peña, subdirector de la dirección general de Aduanas de la República Dominicana; Johannes Kelner, viceministro de Zonas Francas del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana; Mauricio Ramírez, CEO de Rannnick y representante de la Asociación de Navieros de la República Dominicana; y Guillermo Alba, presidente de NODO y representante de Asologic.

Los panelistas destacaron la importancia de la cooperación público-privada, el desarrollo de infraestructuras y la prioridad que da el Gobierno a servicios adicionales, poniendo al importador en el centro de la ecuación.

Johannes Kelner recordó las ventajas y garantías que ofrece República Dominicana a otros países: “Existe el régimen de zonas francas y el régimen fronterizo, y en ambos las empresas externas disfrutan del libre de impuesto de importación y exportación, y en el caso de zonas francas el impuesto de transferencia”.

Guillermo Alba quiso analizar la relación entre crecimiento y oferta, recordando que desde la creación en 2015 del nuevo decreto, el crecimiento de los centros logísticos se ha dado de manera exponencial: “Actualmente, hay alrededor de 18 operadores logísticos ubicados en los puertos principales, con una proyección en aumento.”

Convertirse en un hub logístico internacional conlleva también “la apuesta del sector privado”, como apuntó Angélica Noboa, abogada socia en Russin, Vecchi & Heredia Bonetti: “Un compromiso en relación con la creación de empleos que permite el crecimiento económico a la población”.

Mauricio Ramírez, CEO de Rannnick, señaló la alta capacidad del país como una de sus grandes fortalezas, lo que permite gestionar, manipular y controlar las mercancías por su cercanía a los mercados. “Recordemos que actualmente una empresa puede enviar sus mercancías sin pagar durante 18 meses ningún tipo de arancel”.

En cuanto a la actividad marítima, República Dominicana recibe más de 4.000 buques anuales, de los que más de la mitad transportan contenedores, y cuenta con 24 líneas navieras. “Conectar más y más rápido a República Dominicana con el exterior es uno de los grandes proyectos de este hub”, finaliza Ramírez.

Es importante también destacar el tema de infraestructuras, de los puertos y aeropuertos. El de Punta Cana está desarrollando un centro de distribución de carga, además del desarrollo de una zona franca de manufactura, logística y procesos tecnológicos.

“Hay que recalcar que República Dominicana, con el crecimiento económico que está viviendo, se está convirtiendo también en un país de gran consumo”, recuerda Guillermo Alba, “y este hub logístico permite no solo acceder al propio mercado, sino también a otros países de la zona. Además, no hay que olvidar que una empresa puede no estar en el país y, sin embargo, hacer uso de los operadores logísticos y, a través de ellos, exportar a mercados como Miami o Puerto Rico, además de dar servicio a la masa turística”.

La mesa terminó con las palabras de Mauricio Ramírez, incidiendo en las cifras aéreas de la isla: “Entre enero y mayo 2024 República Dominicana tuvo 45.000 operaciones aéreas. En menos 48 horas se puede dar servicio a 1,2 millones de consumidores. Este hub es una meta país, una alianza público-privada que está dando el impulso necesario, algo muy importante para cualquier inversor porque está entrando a un país comprometido con ese servicio”.

Después del panel de expertos, Manuel Badal, director ejecutivo de CESTE, recordó el poder de la logística más allá del mundo empresarial, trayendo a la palestra la situación actual que se está viviendo en Valencia a causa de las inundaciones: “Hoy estamos hablando mucho de logística empresarial, pero todos tenemos claro que la logística cumple una misión importante en las tareas humanitarias y los desastres, además de dar un servicio a la sociedad en entornos rurales. Hablar de logística es hablar de la vida y la prosperidad de los países”.

La relación entre CESTE y República Dominicana se afianzó en 2022 con la primera misión del hub logístico, cuando se mostró cómo Zaragoza se había convertido en hub a nivel europeo y se analizaron los elementos que podían servir a República Dominicana en el proceso de convertirse en el hub logístico internacional de colaboración público-privada que hoy es ya una realidad.

La jornada finalizó con la intervención de Pedro Sas, gerente de Aragón Plataforma Logística, una sociedad 100% pública propiedad del Gobierno de Aragón, que tiene un doble objetivo. Por un lado, se centra en proyectos y en la promoción de las plataformas logísticas de Aragón y, por otro lado, desarrolla las políticas del Gobierno en materia logística, además de prestar servicios de consultoría y asesoría. Aragón Plataforma Logística aporta 21.000 millones de metros cuadrados y más de 5.000 millones de inversión, y todo ello en una región de 1,3 millones de habitantes, algo que no ha impedido que se convierta en un punto estratégico en cuanto a logística se refiere.

En Aragón se ubica PLAZA, la mayor plataforma logística de Europa, con 13,5 millones de metros cuadrados, servicios aduaneros 24/7 los 365 días al año y donde están ubicadas las grandes empresas nacionales e internacionales. Estos datos no tienen nada que ver con lo que se espera en el futuro, gracias a un proyecto de autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras que permitirá unir PLAZA con la mayor puerta de entrada de mercancías en el norte de África, lo que implicará no solo ahorro de tiempo, también de emisiones de CO₂, convirtiendo Zaragoza en el nuevo hub de transporte carretera-ferrocarril en el Sur de Europa.

Una de las claves del éxito de PLAZA, más allá de ser una iniciativa pública, es su ubicación estratégica, en un sitio privilegiado con el 60% del PIB nacional en un radio de 300 km. Su gran conectividad a través de carreteras, ferrocarril y aeropuertos a kilómetro 0, permite a empresas como Inditex colocar su mercancía en cualquier parte del mundo en 48 horas.