JOBMadrid cierra su octava edición con éxito, más de 5.000 jóvenes y más de 120 empresas se dieron cita para impulsar su carrera profesional

Madrid, 30 de octubre de 2024 — JOBMadrid, el congreso internacional de empleo y orientación profesional de referencia en España cerró su octava edición con más de 5000 participantes, consolidándose una vez más como el principal punto de encuentro para estudiantes universitarios, titulados junior y graduados de Formación Profesional (CFGS) que buscan oportunidades de empleo y prácticas en empresas líderes.

El congreso, organizado por JOBinplanet by Talent Point y celebrado en la emblemática Galería de Cristal del Palacio de Cibeles el pasado 30 de octubre, logró conectar a miles de jóvenes con representantes de más de 120 empresas e instituciones nacionales e internacionales.

En esta edición, JOBMadrid24 ofreció más de 1500 oportunidades profesionales, con plazas de prácticas, programas de desarrollo y empleo junior, tanto en España como en otros países. A lo largo del día, los asistentes participaron en actividades orientadas a mejorar sus habilidades y prepararse para el mercado laboral, incluyendo conferencias, talleres, charlas inspiradoras y desafíos en vivo que fueron el centro de atención del evento.

Actividades y experiencias para todos los asistentes Con un programa repleto de contenido, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en más de 80 conferencias, workshops y mesas redondas, en las que se abordaron temas clave para el desarrollo profesional. Empresas como Kiabi contribuyeron al ambiente interactivo del evento con actividades como la personalización de tote bags, Zinquo organizó un sorteo que brindó a los participantes la oportunidad de realizar un autodiagnóstico de valores, mientras que JOBinplanet ofreció a los asistentes la posibilidad de revisar sus currículums y tomarse una fotografía profesional. Además, Refruiting ofreció snacks, fruta y bebidas en la exclusiva zona VIP, mejorando la experiencia de los representantes empresariales en el evento.

Networking y oportunidades para el talento joven Para las empresas participantes, JOBMadrid24 representó una excelente oportunidad para descubrir y atraer al mejor talento joven, en un ambiente de networking que permitió a los candidatos ampliar sus redes de contacto y establecer conexiones valiosas. La Zona Chill Out by Damm ofreció un espacio ideal tanto para relajarse como para interactuar, con bebidas sin alcohol y música, proporcionando una pausa amena en la intensa jornada.

JOBMadrid, un evento en crecimiento Con esta octava edición, JOBMadrid se consolida como el evento anual clave para el desarrollo profesional de los jóvenes en España, brindando cada año más oportunidades y aumentando la calidad y cantidad de sus asistentes. La creciente participación de estudiantes, recién titulados y empresas confirma su relevancia en el mercado laboral español, ofreciendo un espacio único para el encuentro entre jóvenes y empresas.

La próxima edición de JOBMadrid tendrá lugar en noviembre del 2025.

El evento también se celebra anualmente en Barcelona, y la próxima edición tendrá lugar el 13 de mayo en el Palau Blaugrana/ Spotify Camp Nou.

Para más información: info@talentpoint.es