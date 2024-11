Medicina regenerativa y wellaging; la innovadora visión de la Dra. Benítez y Laboratorios Renophase

La Dra. Benitez es una reconocida profesional de la cirugía y la medicina láser con amplia experiencia internacional y enfocada en el rejuvenecimiento de todos los tipos de piel, incluida la piel de color. Su consulta privada está ubicada en Marbella en el Hospital Helicópteros Sanitarios y cuenta con una extensa plataforma de tecnologías de última generación.

Su equipo se ha especializado en los tratamientos de dermatología integrativa Renophase® y su enfoque hacia la medicina regenerativa wellaging invita a reconsiderar la relación con el envejecimiento, enfatizando la salud de las células cutáneas como un factor clave.

La longevidad celular se refiere a la capacidad de las células para regenerarse, detoxificarse y mantener su funcionalidad a lo largo del tiempo. A medida que se envejece, el cuerpo experimenta una disminución en la capacidad regenerativa de las células, lo que resulta en tejidos más débiles, una mayor susceptibilidad a enfermedades y pérdida de funcionalidad. Los tratamientos regenerativos buscan estimular estos procesos naturales restaurando la salud celular.

Las células de la piel no son solo un recubrimiento exterior; desempeñan funciones vitales en la protección contra agentes nocivos, regulación de la temperatura y percepción sensorial. Con el paso del tiempo, factores como la genética, la exposición al sol, la contaminación y el estilo de vida pueden deteriorar la salud de estas células, llevando a una disminución de la producción de colágeno y elastina, así como a una mayor fragilidad y riesgo de disfunciones cutáneas como el melasma o la rosácea de carácter crónico.

El concepto de wellaging se centra en el envejecimiento saludable, integrando tratamientos mínimamente invasivos que no solo intentan ocultar los signos de la edad, sino que los abordan desde su raíz: la salud celular. En este contexto, las células cutáneas son consideradas una diana terapéutica primordial, ya que son las encargadas de mantener la integridad de la piel, su elasticidad, hidratación y resistencia a factores externos.

La medicina regenerativa se presenta como una respuesta a esta necesidad de un envejecimiento retrasado y saludable, ofreciendo tratamientos que promueven la regeneración celular y el rejuvenecimiento de la piel combinando los complejos moleculares Renophase® con tecnología médica como LED, IPL, Radiofrecuenia, Ultrasonidos, Energía Electromagnética Focalizada o microneedling.

La sesión clínica en la consulta de la Dra. Benitez incluye:

Moléculas que restauran y mantienen un estado celular óptimo

Precursores biológicos

Moléculas biomiméticas vectorizadas

Antioxidantes para controlar el proceso de estrés oxidativo e interferir con el daño de mediadores proinflamatorios

Moléculas que inducen la desintoxicación en la degradación de proteínas dañadas

Fotobiomoduladores (coadyuvantes de plataformas de luz LED 633 nm, IPL o LASER frío)

Varios complejos de ácido hialurónico fragmentados (coadyuvantes de tecnologías como radiofrecuencia monopolar, tecnología de haces ultrasónicos paralelos SUPERB, etc.).

