Hack by Security celebra HBSCon Kevin Mitnick Edition con un congreso de ciberseguridad inolvidable

El pasado 26 de octubre de 2024, Hack by Security celebró su congreso presencial HBSCon - Kevin Mitnick Edition en La Nave Madrid, un evento muy especial dedicado a la memoria del célebre hacker y consultor Kevin Mitnick. Esta edición contó con la colaboración de MyPublicInbox y 0xWORD, y reunió a ponentes, especialistas y aficionados de la ciberseguridad que acudieron para compartir conocimientos, anécdotas y nuevas herramientas.

El congreso también fue el marco ideal para que Hack by Security recibiera su certificación en ISO 27001, de la mano de Ignacio de IMQ Ibérica.

Ponencias y temas destacados en el auditorio Entre los ponentes destacados del auditorio, Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic en Grant Thornton España, tuvo un papel fundamental como presentadora del evento. Su impecable labor en la introducción del congreso marcó el inicio de una jornada intensa de conferencias y encuentros que ofrecieron una preparación sólida y una visión detallada del éxito en la ciberseguridad.

En esta edición, la diversidad de temas abordados reflejó la constante evolución y los retos que enfrenta el sector. La jornada comenzó con la intervención de Chema Alonso, quien junto a Miguel Ángel Martín, CEO de Hack by Security, compartió emotivos recuerdos sobre Kevin Mitnick. Este homenaje estuvo cargado de sentimiento y marcó un inicio inolvidable para la jornada.

Álvaro Nuñez-Romero Casado fue el siguiente en tomar la palabra, ofreciendo una clase magistral sobre seguridad en WordPress y las posibilidades de Latch para reforzar la protección en diversas plataformas. A continuación, Ángel A. Núñez abordó el uso seguro de Azure a partir de un enfoque práctico sobre la protección de datos en la nube. A su vez, en una sesión sobre ciberseguridad y la inteligencia artificial, Rames Sarwat, CEO de Be Humans, exploró cómo la IA transformará el sector y cómo su implementación beneficiará a los profesionales de la seguridad digital en un futuro cercano.

Entre los momentos de humor, Andrés Naranjo presentó una variedad de aplicaciones de citas y reveló problemas de privacidad que se encuentran en estas plataformas, arrancando risas y reflexiones sobre la seguridad de los datos personales. A su turno, Carmen Jordá, Sandra Vázquez y José María Blanco trataron el tema del metaverso y los mundos virtuales, compartiendo ideas de su libro reciente sobre las oportunidades y desafíos tecnológicos de estos espacios digitales.

Además, Chema Garabito ofreció una demostración en directo sobre los ataques de reentrancy a contratos inteligentes en la tecnología blockchain, destacando la importancia de la seguridad en entornos Web3. Finalmente, el cierre del auditorio estuvo a cargo de Paula Januszkiewicz, quien deslumbró al público con sus conocimientos técnicos y cercanía, ofreciendo una ponencia memorable.

Un éxito que fortalece la comunidad de ciberseguridad El congreso HBSCon - Kevin Mitnick Edition fue un éxito rotundo, reuniendo a profesionales y aficionados de la ciberseguridad en una jornada cargada de aprendizaje, emociones y conexiones.

Hack by Security ha demostrado una vez más su compromiso con el crecimiento de la comunidad de hacking y seguridad digital, fortaleciendo su posición como un referente en el sector. La participación de expertos como Miguel Ángel Martín, Rafael García, Cristina Muñoz-Aycuens, Chema Alonso, Paula Januszkiewicz y muchos otros, reafirma la importancia de unir esfuerzos y compartir conocimientos para enfrentar los desafíos actuales en ciberseguridad.