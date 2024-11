Pienso Solidario Feral, un alimento de Ka Salud Integral que nació para proteger a los gatos ferales

La protección de los gatos ferales y de colonia es una responsabilidad que requiere soluciones nutricionales específicas. En este contexto, Ka Salud Integral ha desarrollado Pienso Solidario Feral, formulado para cubrir las necesidades únicas de estos animales, expuestos a condiciones ambientales adversas y a un alto nivel de estrés.

Disponible solo para refugios, protectoras y colonias felinas, este pienso solidario ofrece una opción nutricional completa que, además, contribuye directamente al apoyo de protectoras y asociaciones de bienestar animal.

Formulación diseñada para las necesidades de los gatos ferales La creación de Pienso Solidario Feral es el resultado de un riguroso proceso de investigación orientado a garantizar el bienestar de los gatos que viven en colonias. Con una fórmula rica en ingredientes hipoalergénicos y un proceso de hidrolización de proteínas para mejorar la digestibilidad, este alimento facilita la absorción de nutrientes esenciales y minimiza las reacciones alérgicas. Estos beneficios permiten que los gatos ferales mantengan una buena condición física, algo crucial para su supervivencia y salud en un entorno exigente.

Además, el pienso contiene elementos que fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la respuesta del organismo frente al estrés, factores fundamentales para gatos que enfrentan constantemente condiciones cambiantes. La combinación de ingredientes de alta calidad y el proceso de hidrolización aseguran que los gatos obtengan una nutrición adaptada a sus necesidades sin sobrecargar su sistema digestivo, algo que puede marcar una diferencia significativa en su calidad de vida.

Compromiso social y apoyo a protectoras El compromiso social es un pilar fundamental para Ka Salud Integral, y va más allá del Pienso Solidario Feral. La compra de productos de la línea Ka by Feral permite a los particulares contribuir activamente al bienestar de animales en refugios y protectoras, ya que una parte de las ventas se destina a acciones sociales y donaciones de alimento para asociaciones dedicadas al cuidado de los animales.

Además, los clientes que eligen este producto ayudan a financiar programas de esterilización y apoyo veterinario en colaboración con organizaciones de protección animal. Este modelo solidario no solo garantiza la alimentación adecuada de los gatos y perros sin hogar, sino que también fomenta el trabajo de quienes se dedican a mejorar sus condiciones de vida.

Con Pienso Solidario Feral, Ka Salud Integral no solo ofrece un alimento adaptado a las necesidades específicas de los gatos ferales, sino que también refuerza su compromiso con el bienestar animal y el apoyo a protectoras y organizaciones de rescate en España.