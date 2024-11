Para quienes buscan publicar un libro, el camino de la autopublicación puede ser una travesía apasionante, pero también llena de preguntas. ¿Dónde empezar? ¿Cómo encontrar una editorial que ofrezca apoyo profesional sin perder de vista los intereses del autor? Las opiniones sobre Editorial Círculo Rojo apuntan a que muchos escritores han encontrado en esta editorial una respuesta satisfactoria y de calidad a esas preguntas, por algo son la editorial que más libros publica en Europa, con más de 3000 al año, consolidándose como líderes en el sector de la autoedición.

Con una calificación en Google de 4,9 sobre 5 en base a 750 reseñas y un 94? recomendaciones positivas de entre las casi 1200 que tiene por parte de sus seguidores en Facebook, esta editorial independiente ha conquistado a miles de autores y lectores. Sus reseñas resaltan la cercanía y el trato personalizado que los autores reciben en cada etapa del proceso, lo que ha convertido a Círculo Rojo en la referencia obligada dentro del panorama literario de nuestro país. Autores como Marcos Vázquez ("Invicto"), Fran González Amorós ("El reino de las calabazas") o Fran López Castillo ("Perdona, ¿tienes fuego?), han vendido más de 50000 ejemplares de sus títulos, de forma individual, y son asiduos a las cabeceras y los eventos/presentaciones de los grandes puntos de venta de libros en España, como Amazon, Corte Inglés y Casa del Libro.

Una de las mayores ventajas que destacan los autores que eligen Editorial Círculo Rojo es su capacidad de llegar al público a través de un sistema de distribución eficaz. Círculo Rojo trabaja en exclusiva con Logista Libros, la red de distribución de libros más grande de España, lo que garantiza una amplia presencia en librerías de todo el país. En lo que va del año 2024, las ventas de los autores de Círculo Rojo han superado los 1,2 millones de euros, con más de 200.000 ejemplares vendidos. Este nivel de alcance es un gran aliciente para autores noveles y consolidados que desean ver sus obras en las estanterías de las principales librerías puesto que no hay una sola librería en España que no conozca Editorial Círculo Rojo tras 16 años de bagaje, habiendo publicado tanto a escritores noveles, como a grandes nombres del periodismo, la literatura y la televisión, e incluso a finalistas del Premio Planeta como Carmen Manzaneque o la reciente Susi Rosa, lo que demuestra el cuidado del catálogo de Círculo Rojo.

La gran comunidad que rodea a la editorial también habla de su éxito. Con más de 150.000 seguidores entre redes sociales y canales de difusión, Círculo Rojo ha construido un espacio de referencia para autores y lectores, quienes encuentran en estas plataformas una fuente de apoyo, recursos y visibilidad. Al acceder a las redes de Círculo Rojo, los autores no solo comparten su trabajo, sino que también se convierten en parte de una comunidad activa y participativa, en la que la literatura independiente se destaca con fuerza.

Para los escritores, especialmente aquellos que dan sus primeros pasos, el proceso de autopublicación en Círculo Rojo está pensado para ser accesible y bien guiado. La editorial ofrece un trato directo y personalizado, desde la revisión del manuscrito hasta el diseño de la portada, un aspecto que destaca en las valoraciones. “Desde el primer contacto me sentí parte de un equipo que creía en mi historia,” comparte Fran Martín, autor de ensayos históricos y libros de investigación con Círculo Rojo. Como él, muchos escritores resaltan el valor añadido de un equipo de profesionales que los acompaña y orienta en cada fase del camino. La empresa no utiliza programas automáticos para corregir, diseñar o maquetar, algo recurrente en el sector, sino que tienes un profesional en cada etapa con el que podrás hablar.

Para aquellos que aún dudan sobre autopublicar, las opiniones sobre Círculo Rojo señalan que el compromiso de esta editorial con sus autores va más allá de la simple publicación. Con el respaldo de un equipo editorial que cuida hasta el más mínimo detalle y la garantía de una distribución que permite llegar al público, muchos autores han encontrado en Círculo Rojo una opción que equilibra profesionalidad y cercanía.

Al final del día, quienes deciden apostar por Editorial Círculo Rojo no solo publican un libro; inician una relación profesional que les permite crecer como escritores en una industria cada vez más competitiva. En un mundo editorial en constante cambio, esta editorial ofrece una oportunidad única de visibilidad y éxito para aquellos que desean ver su trabajo en manos de lectores, y la mayor prueba, además de la distribución, son sus prestigiosos galardones literarios que ya van por la undécima edición, o la presencia en las ferias del libro de Madrid y Barcelona (Sant Jordi), donde cada año llevan a 300 de los autores que deciden editar un libro con ellos.

Así, las opiniones sobre Editorial Círculo Rojo la posicionan como una de las editoriales favoritas para los que buscan hacer de su sueño literario una realidad palpable. Con un enfoque centrado en el autor, la calidad y una comunidad fiel, Círculo Rojo parece tener bien ganado su lugar en el corazón de muchos autores en España.