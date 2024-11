Amplya y su innovador software para obras y reformas

En el mundo actual, la gestión de proyectos de construcción y reformas ha avanzado notablemente gracias a la digitalización de procesos y la implementación de nuevas tecnologías. Amplya, una empresa comprometida con la innovación y la eficiencia, ha desarrollado ay_obras: software de obras y reformas, busca simplificar las tareas diarias de las empresas del sector de la construcción, facilitándoles una administración más organizada y efectiva.

Dicho software está diseñado específicamente para abordar las necesidades particulares de la industria de obras y las reformas, donde el seguimiento de proyectos, la planificación de recursos y la comunicación con los clientes son aspectos centrales para cumplir con los plazos y metas, dejando satisfechos a los clientes. A diferencia de otros software de gestión genérica, ay_obras se enfoca en los flujos de trabajo propios de este tipo de empresas, optimizando, entonces, desde la planificación inicial hasta la entrega final del proyecto.

Uno de los principales beneficios de ay_obras es su capacidad para integrar diferentes funciones en una plataforma intuitiva y, por tanto, fácil de usar. Esto permite a los usuarios gestionar múltiples proyectos en simultáneo, controlando los plazos de ejecución, asignando recursos de manera eficiente y asegurando una comunicación fluida con todos los involucrados en el proyecto.

En el momento actual, dadas las necesidades de logística y manejo de la mano de obra, la transparencia y la trazabilidad en cada fase del proceso son claves para mantener el control total de la obra y enfrentar, con flexibilidad y consistencia, los imprevistos que suelen emerger sorpresivamente.

Este artículo profundiza en las nuevas actualizaciones realizadas en ay_obras, presenta testimonios de empresas que ya utilizan el software con éxito, y concluye con una invitación a conocer más sobre este producto, reconocido por su calidad y respaldo en SoftDoit.

Nuevas actualizaciones de ay_obras Amplya no se ha conformado solamente con crear un software de gestión de proyectos, sino que, además, trabaja para mejorar su versatilidad. Las actualizaciones más recientes de ay_obras: software de obras y reformas han aportado herramientas avanzadas que responden a las necesidades cambiantes del mercado, proporcionando a los usuarios una ventaja competitiva en la gestión de proyectos.

Entre estas se destacan las siguientes:

Proyectos: En esta nueva versión del software, se ha añadido el tipo de obra Administración, una función diseñada específicamente para mejorar la gestión de obras en este campo. Para aprender a utilizar esta nueva opción, hemos preparado un manual que se puede consultar online: faq.amplya.es/obras-de-tipo-administracion/.

Errores/bugs en el árbol de proyectos: Se han corregido, haciendo el árbol más estable y funcional. Asimismo, se ha mejorado el informe de situación de obra para que refleje mejor los datos en pantalla, con un formato más claro y conciso.

Trabajo con partidas no imprimibles: Se incorpora la posibilidad de trabajar con ellas, ya que resultan útiles para gestionar costes, sin que aparezcan en las certificaciones o impresiones. Además, ahora es posible imprimir proyectos en formato de presupuesto de obra, con unidades, precios de venta, importe y un resumen de capítulos. Esto permite generar documentos más claros y detallados, facilitando el seguimiento y control de las obras.

Estudios de obra: Una de las mejoras más importantes es la posibilidad de agregar costes indirectos a los estudios, además de los ya conocidos gastos generales y el beneficio industrial. Estos se trasladan automáticamente al proyecto para que toda la información financiera esté actualizada y bien estructurada.

Más soluciones para los clientes Los botones de acción: Se ha han mejorado, permitiendo la exportación de estudios en formatos Excel (.xlsx) y BC3. Esto otorga mayor flexibilidad para trabajar con la información de los estudios fuera del sistema. Además, las partidas no imprimibles, que ya mencionamos en la sección de “Proyectos”, ahora también se pueden gestionar en los estudios, lo que permite mantener un mejor control de los costes sin que estos aparezcan en documentos impresos.

Correcciones de errores y mejoras: Se han enfocado en corregir varios errores que dificultaban la experiencia de usuario y hemos añadido pequeñas mejoras para hacer el software más intuitivo. Ahora, todas las ventanas que muestran documentos de gestión también incluyen el IVA. Además, se ha corregido un error en la importación de ficheros XML de proveedores y se ha mejorado la visualización de los partes provisionales, que antes presentaban problemas.

Nuevas funcionalidades: Se ha añadido la importación de partidas desde artículos, lo que permite asignar un proveedor, familia y grupo directamente desde el sistema. Asimismo, ahora es posible aplicar descuentos a los costes de los descompuestos, y se ha creado un nuevo listado resumen de horas de trabajo por partida. Esto ayuda a obtener un control más preciso del tiempo y los recursos asignados a cada proyecto.

Interfaz de los albaranes de compra y venta: Se mejoraron por medio de la incorporación de geolocalización en el fichaje desde la app móvil y la nueva opción de darkmode, hacen que la experiencia sea mucho más personalizada y eficiente para nuestros usuarios.

Clientes satisfechos A lo largo de los años, han colaborado con empresas de renombre en el sector de la construcción, quienes han jugado un papel crucial en la evolución del software de gestión de obras y reformas. Estas colaboraciones han permitido mejorar las soluciones y adaptarlas a las necesidades reales de los usuarios.

Estas son algunas de las más relevantes:

Nideker, una empresa con una destacada reputación en el sector de la construcción en la Comunidad Valenciana, se ha convertido en uno de nuestros principales aliados desde que comenzaron a utilizar los servicios en 2020. Gracias a su influencia, han perfeccionado la medición de los costos de obra y los procesos contables, lo que ha permitido a Nideker enriquecer su eficiencia operativa y optimizar la gestión de sus proyectos. Agradecemos sinceramente a Manuel García y Germán Ríus por su valiosa contribución y apoyo continuo.

Por otro lado, Dosfuentes, una destacada empresa con sede en Huelva y operaciones a nivel nacional, se ha destacado por su enfoque innovador en la gestión de recursos humanos en el ámbito de la construcción. Ellos han aportado una valiosa perspectiva sobre la imputación y el análisis de los costos de obra, especialmente en proyectos donde los trabajadores operan en diferentes comunidades y bajo calendarios laborales diversos. Gracias a su colaboración, hemos mejorado la flexibilidad del software en el seguimiento de los costes laborales. Se agradece especialmente a Cristina Carpintero, responsable del área de recursos humanos, así como a Sonia Pardo y Sandra, quienes han sido clave en el seguimiento de costos y procesos contables.

Y se siguen sumando referencias… Iframar, con sedes en Alicante e Islas Baleares, ha sido otro cliente clave en el desarrollo. Su participación activa y colaborativa ha permitido avanzar en la imputación de costos de mano de obra y la gestión de partes de trabajo en obra. Además, gracias a su contribución, han desarrollado grupos y familias en la base de datos de partidas y unitarios, lo que ha ayudado a ofrecer soluciones más detalladas y adaptadas a las necesidades del sector. Quieren agradecer profundamente a Ana Piqueras, Marina Escalona y Elena Lagares por su valiosa asistencia.

Finalmente, Grupo AT4 ha sido un cliente clave en la evolución de nuestra aplicación, jugando un papel fundamental en su mejora continua. Su profundo conocimiento técnico y financiero no solo permitió resolver problemas complejos, sino también refinar importantes aspectos de nuestro software de obras y reformas. Aunque algunas de las soluciones fueron diseñadas específicamente para su funcionamiento interno, el impacto que dejaron en nuestro desarrollo ha sido innegable. Agradecemos profundamente el conocimiento compartido por su equipo y el valioso legado que han dejado en nuestra herramienta. Les deseamos lo mejor en su recorrido y éxito en sus futuros proyectos

Estas colaboraciones impulsan a seguir trabajando con más dedicación para mejorar y evolucionar el software, de modo que continúe siendo una herramienta útil y eficaz para todas las empresas del sector de la construcción.

Una invitación a probar ay_obras: software de obras y reformas En conclusión, ay_obras: software de obras y reformas se presenta como una solución integral para todas aquellas empresas que buscan mejorar la gestión de sus proyectos de construcción y reformas. Desde la planificación y asignación de recursos hasta el control financiero, avance material y la gestión de los documentos, este software ofrece todas las herramientas necesarias para optimizar el trabajo y asegurar una ejecución eficiente y organizada.

Más allá de lo anterior, la constante evolución de nuestro software, con actualizaciones frecuentes y la incorporación de nuevas funcionalidades, aseguran que el software se mantenga a la vanguardia de las necesidades del sector. Esto no solo beneficia a las empresas en términos de eficiencia operativa, sino que también les permite adaptarse rápidamente a los cambios y desafíos del mercado.

El respaldo de empresas como Grupo AT4, Dosfuentes, Nideker, e Iframar demuestra la eficacia de ay_obras en situaciones reales, y su reconocimiento en plataformas como SoftDoit confirma su posición como uno de los mejores software de gestión de obras y reformas del mercado.

Si se está buscando una solución que ayude a llevar la empresa al siguiente nivel en términos de organización y efectividad, invitan a probar ay_obras. Visitar el sitio web amplya.es/ y descubrir cómo este software puede transformar la manera en la que se gestionan los proyectos. Con el software, la construcción y las reformas nunca han sido tan fáciles de gestionar en un alto nivel.