BayWa r.e. destaca la importancia de una gestión integrada de activos en el campo de la energía renovable

En los últimos años, la influencia de las energías renovables en el mix energético ha crecido significativamente. De hecho, la capacidad de generación solar y eólica superó ampliamente a la suma de las demás fuentes de energía durante el último año. No obstante, esta situación obliga a los desarrolladores, distribuidores y proveedores de servicios de energía renovable a adaptar sus procesos para garantizar el rendimiento óptimo de las instalaciones. En este escenario, BayWa r.e. no solo ofrece soluciones integrales de proyectos, sino que se encarga de la gestión continua de las operaciones. De esta manera, asegura a sus clientes niveles altos de eficiencia y disponibilidad.

La relevancia del mantenimiento y la gestión técnica de activos en el sector de las energías renovables Contar con servicios de Gestión de Activos se ha convertido en un factor diferencial en el sector energético. Estos son fundamentales tanto para reforzar la seguridad del personal como para apuntalar la fiabilidad del suministro. A su vez, permiten reducir algunos riesgos vinculados con la viabilidad económica de la inversión y la proyección de los beneficios.

Las actividades llevadas a cabo en la Gestión de Activos o Asset Management favorecen la maximización de los rendimientos de los proyectos renovables en funcionamiento, minimizando los tiempos de inactividad y reduciendo los costes operativos. En este marco, es importante el rol del gestor técnico de activos a la hora de coordinar e intercambiar información con el proveedor de servicios de O&M. Asimismo, es esencial el papel de los gestores comerciales y financieros de activos, que sirven como un enlace con los bancos, inversores y otras partes interesadas, llevando a cabo tareas de apoyo para optimizar el funcionamiento de una empresa.

Claves para maximizar el rendimiento y la rentabilidad de las instalaciones solares y eólicas El Asset Management (AM) contemplan la supervisión y administración de los aspectos técnicos, financieros y administrativos de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas. A través de estas prácticas y procesos, es posible potenciar el rendimiento y la rentabilidad de una planta de energía renovable. Por ende, los proveedores de servicios de AM deben proporcionar un plan estratégico y de gestión de riesgos claro que apunte a reducir la volatilidad.

En este sentido, BayWa r.e. se ocupa de la gestión técnica, así como de su administración comercial y financiera. Esta firma ofrece servicios que abarcan la evaluación técnica y económica de los resultados operativos y las estrategias para mejorar el rendimiento de las compañías. Para ello, pone a disposición de sus clientes un equipo de especialistas in-situ y un centro de control que puede solucionar las incidencias de forma ágil y efectiva.

A lo largo de los más de 25 años de experiencia en el mercado de la energía renovable, BayWa r.e. ha desarrollado conceptos innovadores de mantenimiento. Así, ha logrado contribuir a una mayor eficiencia y rendimiento de las plantas fotovoltaicas y eólicas de sus clientes.