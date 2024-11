Roberto Guijarro trata de remover la conciencia de sus lectores a través de ‘Bruma’, su primera novela.

CÍRCULO ROJO.- Roberto Guijarro ha dedicado su vida a la música. ‘Bruma’ es su primera novela y como él mismo dice, a través de estas letras pretende “infundir inquietud intelectual para que el lector realice un estudio introspectivo en su propia intrahistoria y nunca pare de buscar el equilibrio entre las muchas facetas de su vida. Somos seres poliédricos, con muchos lados y aristas que debemos conocer y armonizar”.

“A través de desafíos personales en mundos oníricos donde se transfiguran los recuerdos remotos y cercanos, el lector está invitado a reflexionar sobre sus propias decisiones y valores. Me gustaría que los lectores se vieran de algún modo reflejados en esta lucha interna del protagonista y que este viaje literario les inspire para emprender su propia búsqueda de autoconocimiento. Quiero que los lectores que se animen a adentrarse en este mundo comprendan que no están solos en sus dilemas y aspiraciones y se sientan acompañados en su proceso de crecimiento y transformación”, añade él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “narrativa fluida y pensamiento profundos sin que resulte tediosa la lectura, pero que invita al lector a reflexionar sobre temas actuales y otros universales que se mantienen vigentes. Los lectores encontrarán escenarios vívidos y detallados que no sólo sirven como telón de fondo, sino como elementos narrativos que refuerzan la inmersión en la trama. La obra está salpicada de momentos de introspección donde los pensamientos del protagonista se despliegan en reflexiones que invitan al lector a detenerse y contemplar sus propias vidas y decisiones. Estos pasajes están planteados para no sólo ser una pausa contemplativa, sino como impulso a la acción en su propia realidad”.

SINOPSIS

Tras años de arduo trabajo y dedicación, el protagonista ha alcanzado todos sus objetivos, pero la vida que alguna vez soñó se ha vuelto una rutina sin color ni propósito. La monotonía y la falta de ambición lo han llevado a un estado de desconexión emocional y mental, dejándolo atrapado en un vacío existencial del que no sabe cómo escapar.

Sin embargo, en el universo de sus sueños, todo es posible. Es un lugar donde los recuerdos del pasado, tanto recientes como lejanos, se entrelazan en un mosaico de imágenes y símbolos llenos de significado oculto. Al no tener más compañía que la de su propia mente, el protagonista se embarca en un viaje de introspección profunda, en el que se enfrentará a los fantasmas de su pasado que han regresado para atormentarlo y donde sus recuerdos y ensoñaciones se convierten en guías hacia un nuevo sentido de la vida.

AUTOR

Roberto Guijarro (Madrid, 1986). Músico y escritor, desde temprana edad ha sentido una gran afición por la literatura en todos sus formatos.

Su primera novela, Bruma, ha nacido por la necesidad de contar una historia que sirva de inspiración y como brújula moral para la constante superación y para evitar el estancamiento existencial, inspirado en gran parte por la obra del gran autor alemán Herman Hesse.

Su escritura combina un lenguaje sencillo con una profunda introspección psicológica, logrando crear personajes complejos y cercanos con los que es fácil sentirse identificado.

La música ha llevado a Roberto a tocar el piano por toda Europa, y su visión musical puede ser apreciada en distintos momentos de su obra literaria.

Instagam: @guijarropianist

Facebook: @roberto_guijarro