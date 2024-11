‘Derecho sistémico’, una forma diferente de ejercer la abogacía y, sobre todo, de contarla.

CÍRCULO ROJO.- Naihara Cardona Martínez acerca la abogacía a sus lectores a través de su libro, ‘Derecho sistémico’. “Es sobre algo completamente nuevo. El primero en español sobre la materia. De lectura muy amena, explicando mi experiencia personal y cómo llegué a aplicar las constelaciones familiares al derecho. Aunque soy abogada, está redactado de forma que lo puede leer cualquier persona. Todos tenemos conflictos, por lo que a todos puede resultar útil”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una manera diferente de ejercer la abogacía, una ampliación de la mirada hacia el conflicto, diversión por las anécdotas personales que explico sobre mi vida y sobre mi profesión. Tras leer este libro, uno ya no puede volver atrás, empieza a ver los conflictos de otra manera”.

Naihara se dirige especialmente a “abogados en busca de una manera diferente de ejercer la profesión o a personas con conflictos jurídicos que buscan alternativas a los tribunales. Razón y emoción deben ir de la mano”.

SINOPSIS

Reconozco que, cuando me decidí por los estudios de Derecho, fue en gran parte porque tenía una gran herida de la justicia y consideraba que el mundo era un lugar muy injusto. Sentía que, con las leyes en la mano, podría paliar parte de ese desequilibrio.

Cuando escuché por primera vez el concepto de «derecho sistémico», me pareció una contradicción. En derecho se litiga, o sea, se pelea, se juzga, se lucha en contra del oponente, algunas veces de forma encarnizada y cruel. Y en sistémica, se armoniza, se trabaja desde la concordia, la comprensión, el amor, el corazón y la ausencia de juicios. ¿Cómo se entiende que puedan conjugarse ambos, si no es en una especie de juegos malabares o de pura magia?

Magia es lo que parecen los resultados obtenidos aplicando la filosofía de las constelaciones familiares al derecho. Y es lo que te voy a contar, porque quiero que un concepto novedoso, pero, sobre todo, tan útil como este, llegue al mayor número de personas posibles.

«Este libro marca la posibilidad de compartir la experiencia con el derecho sistémico, difundiendo conocimientos inspiradores y capaces de impulsar al lector en la búsqueda de un nuevo nivel de eficacia y comprensión en la práctica de la resolución de conflictos».

Sami Storch

AUTORA

Naihara Cardona Martínez es licenciada en Derecho (UOC) y MBA (Universidad Camilo José Cela), además de mediadora acreditada, con un máster en Psicología Sistémica por la Universidad CUDEC (México), y posgrado en Derecho Sistémico y MASC en Hellinger Schule (Alemania) / Faculdade Innovare (Brasil).

Traductora del libro, El origen del derecho sistémico de Sami Storch.

Mujer, separada, con pareja reconstituida y madre de tres maravillosos hijos.