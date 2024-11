TOP DIVERSITY COMPANY; Las 50 Empresas con mejores prácticas en diversidad, equidad e inclusión

Intrama Consultoria reúne a las 50 empresas líderes en iversidad e inclusión en el Dei Summit 2024: Una jornada para recordar.

El pasado 23 de octubre, en el emblemático Teatro Goya Multiespacio de Madrid, se celebró la novena edición del DEI Summit, organizada por INTRAMA CONSULTORIA. Este congreso se ha consolidado como el evento de referencia en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), reuniendo a más de 500 profesionales comprometidos con la creación de espacios laborales más inclusivos, diversos y equitativos. Lo que vivimos ese día fue mucho más que una simple conferencia; Fue un punto de encuentro de mentes brillantes, pioneras en transformar el panorama corporativo a través de la diversidad.

Cumbre DEI 2024: Más que un congreso, un movimiento global En el corazón del DEI Summit se encuentra una misión clara: transformar las organizaciones para que reflejen la diversidad de la sociedad actual. Bajo esta premisa, la edición de 2024 no solo fue disruptiva, sino un verdadero ejemplo de cómo las empresas pueden liderar el cambio. Desde las primeras horas de la mañana, los asistentes se sumergieron en un ambiente cargado de energía, con paneles dinámicos, debates inspiradores y presentaciones que desafiaban las normas tradicionales de liderazgo corporativo.

El evento se coronó con la presentación del Informe Variable DEI 2025, un estudio que recoge las mejores prácticas de las 50 empresas certificadas como TOP DIVERSITY COMPANY, un reconocimiento altamente codiciado en el ámbito empresarial. Estas compañías han demostrado, con hechos y no solo con palabras, que están a la vanguardia en la implementación de estrategias inclusivas, innovadoras y sostenibles en DEI.

Informe variable DEI 2025: El futuro de la diversidad corporativa Uno de los momentos más esperados del DEI Summit fue la presentación del Informe Variable DEI 2025, un documento que no solo refleja la evolución de la diversidad en el entorno laboral, sino que también establece los estándares que las empresas deben seguir para alcanzar la excelencia en DEI. Este informe fue el resultado de un riguroso análisis basado en catorce parámetros específicos, agrupados en nueve categorías generales, que evalúan la madurez de las políticas de DEI en las empresas.

Estas categorías incluyen:

Visión y compromiso: ¿Hasta qué punto la diversidad está integrada en la visión y misión de la empresa?

Liderazgo y gobernanza: ¿Cómo los líderes están impulsando el cambio en la cultura organizacional?

Políticas y procedimientos: Las reglas internas que aseguran la equidad en todos los procesos.

Reclutamiento y selección: Métodos inclusivos que aseguran una diversidad de talento.

Formación y desarrollo: Inversiones en el crecimiento profesional de todos los empleados, sin excepciones.

Ambiente de trabajo y cultura: Un espacio de trabajo donde la inclusión no es solo un lema, sino una realidad viva.

Comunicación y sensibilización: Estrategias que promueven una cultura de respeto y entendimiento mutuo.

Medición y evaluación: Porque lo que no se mide, no se mejora.

Innovación y mejores prácticas: Las ideas más brillantes surgen cuando se desafía el status quo.

Este informe es más que un reconocimiento; es una hoja de ruta que guía a las organizaciones hacia una transformación real y duradera. Cada una de las empresas certificadas ha demostrado su capacidad de innovar en la gestión de la diversidad y la inclusión, desde iniciativas de género hasta la promoción de la diversidad LGBTIQ+, la integración de personas con discapacidad, y la inclusión de neurodiversidad.

TOP DIVERSITY COMPANY: Las empresas que están marcando la diferencia en DEI. La ceremonia de entrega de los certificados TOP DIVERSITY COMPANY fue, sin duda, uno de los momentos más emotivos del día. Las 50 empresas galardonadas subieron al escenario entre aplausos, para recibir este reconocimiento que no solo destaca su compromiso con la diversidad, sino que les posiciona como referentes en el sector.

Empresas de diferentes sectores, desde la banca y los seguros hasta el retail y la tecnología, unidas por una misión común: crear entornos de trabajo donde cada persona pueda ser auténtica y prosperar. Esta edición han conseguido la certificación las siguientes organizaciones:

3M, ADMIRAL, AGBAR, AIR LIQUIDE HEALTHCARE, ALAIN AFFLELOU, ALSA, AQUALIA, AXA, BASF, BBVA, BCC GRUPO CAJAMAR, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CABIFY, CAIXABANK, CALIDAD PASCUAL, CEPSA, CORREOS, DANONE, DELOITTE, DIA, FERROVIAL, FETICO, FUJITSU, FUNDACIÓN TERESA, GENERALI, GFT, GOAL SYSTEMS, HEINEKEN, ILUNION, INDRA, ISKAYPET, J&J, KUTXABANK, LEROY MERLIN, MAPFRE, MCDONALD’S, NATURGY, NAVANTIA, NBC, NTT DATA, PEPSICO, REDEIA, SACYR, SANTALUCIA, SANTEN, SAP, SCHNEIDER ELECTRIC, SECURITAS, SGS, SODEXO, ISRG y TAKEDA.

La foto de familia, con todas las empresas certificadas, fue el broche de oro de una jornada inolvidable. Este instante capturó no solo un momento de celebración, sino un testimonio visual de un movimiento que está cambiando el futuro del trabajo.

Las voces detrás del cambio: Testimonios inspiradores El DEI Summit 2024 fue una jornada inspiradora, que dejó en el aire la certeza de que las empresas certificadas como TOP DIVERSITY COMPANY están liderando el camino hacia un futuro más inclusivo. Pero este es solo el comienzo. Cada empresa, cada líder y cada empleado tiene un papel que jugar en esta revolución.

Las semillas de la diversidad ya están plantadas. Ahora toca mirarlas y hacerlas crecer. ¿Listos para el desafío?