El nuevo proyecto que gana el premio al Mejor Proyecto Sostenible en España en los International Property Awards 2024

Oasis Altaona, un innovador proyecto inmobiliario de villas de lujo desarrollado por The Art Of Living in Spain (Taolis), ha sido reconocido como el “Mejor Proyecto Sostenible” en España por el jurado de los prestigiosos International Property Awards 2024, uno de los galardones más importantes a nivel mundial en el ámbito de la arquitectura y la construcción.

Taolis, una empresa promotora, constructora y comercializadora con sede en Murcia, es la responsable de este innovador proyecto residencial. Taolis se enorgullece de liderar este proyecto, que no solo resalta su sólida trayectoria y, sino que la posiciona como un referente en la creación de espacios que combinan lujo, confort y sostenibilidad a nivel nacional e internacional.

Características del Residencial Oasis Ubicado en Altaona Sports and Wellness Resort (Murcia), Oasis consiste en 70 villas independientes de estilo mediterráneo, diseñadas con un enfoque único que no solo evoca a los oasis más emblemáticos del mundo, sino que también cumple con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Cada residencia, disponible en versiones de 2 o 3 dormitorios, ha sido creada cuidadosamente para ofrecer el máximo confort y privacidad a sus residentes. Con amplias terrazas y jardines que incluyen una piscina privada, estos espacios brindan descanso y desconexion en un entorno privilegiado. Las villas destacan por su arquitectura de líneas suaves y formas fluidas, que junto a una decoración exterior natural, logran una integración perfecta con el paisaje.

Diseño y construcción sostenible El arquitecto Sergio Díaz y su equipo interno son los responsables del diseño de este innovador proyecto. El joven equipo creativo es el que ha transformado la visión de un hogar sostenible en una realidad excepcional. Cada villa refleja un compromiso con la calidad y el diseño contemporáneo, optimizando el espacio y maximizando la integración con el entorno natural gracias a su diseño de planta baja. Precisamente, este conjunto de soluciones innovadoras es el que le ha permitido destacar en los European Property Awards 2024.

Oasis ha sido galardonado por varias características que le han permitido brillar en esta competencia, juzgada por un panel independiente de más de 100 expertos de la industria. La evaluación se centró en el diseño, la calidad, el servicio, la innovación, la originalidad y el compromiso con la sostenibilidad.

Diseño contemporáneo y confort: Este proyecto presenta una fusión perfecta de funcionalidad y estética, optimizando la iluminación natural en todos los espacios. Las villas incorporan acabados de alta calidad, techos verdes y sistemas avanzados como placas solares y aerotermia, garantizando eficiencia energética y un entorno confortable y seguro.

Construcción ecológica: Oasis utiliza métodos innovadores, como paneles modulares, que aseguran una construcción rápida sin comprometer la calidad ni el aislamiento. Las ventanas de PVC con doble acristalamiento y las zonas exteriores con césped artificial y grava, que integran vegetación local, refuerzan su compromiso con la sostenibilidad.

Gestión de recursos y reducción de residuos: El proyecto prioriza la gestión eficiente de recursos y la integración de fuentes de energía renovable. Al adoptar prácticas innovadoras como la construcción modular que reduce los residuos y el reciclaje de estos.

“Oasis representa nuestra visión de un futuro donde el lujo y la sostenibilidad van de la mano", declaró Sergio Díaz. “Estamos orgullosos de recibir este reconocimiento y de poder espacios donde disfrutar de la vida sin comprometer el medio ambiente.” El CEO de Taolis, añadió que “no solo basta con crear viviendas, sino que debemos escuchar las necesidades del mercado e ir más allá, pensando en un construir un futuro mejor”

Ubicación y oportunidad Este importante galardón no solo coloca a Oasis en el mapa global de la sostenibilidad, sino que también invita a más personas a considerar la posibilidad de vivir en un hogar que se alinea con sus valores ecológicos. Esta tendencia, cada vez más presente en el futuro del sector inmobiliario, genera un interés creciente entre quienes buscan una nueva vivienda.

Vivir en Oasis no solo implica disfrutar de las ventajas de una vivienda con características excepcionales, sino también formar parte de una comunidad comprometida con el bienestar y la calidad de vida. El Altaona Sports & Wellness Resort, donde se ubica Oasis, ha sido concebido con esta visión, ofreciendo instalaciones y servicios que enriquecen la experiencia de sus residentes.

Y eso no es todo: Oasis se encuentra en un enclave excepcional, rodeado de la belleza de un parque natural y a un paso de todos los servicios esenciales. A tan solo 10 minutos del vibrante centro de Murcia y a 20 minutos de las impresionantes playas de la región, Oasis se presenta como una opción inmejorable para quienes buscan un nuevo hogar en la Costa Cálida. Además, representa una inversión en un proyecto innovador que promete altos rendimientos y un futuro próspero, brindando la oportunidad de vivir en armonía con la naturaleza y disfrutar de un estilo de vida excepcional.