Transformación sin precedentes en el renovado Altaona Resort; el futuro del deporte y el bienestar en Murcia

Altaona Sports & Wellness Resort, el resort más cercano al centro de Murcia, está experimentando una transformación sin precedentes que promete consolidarlo como el destino preferido para residentes locales y visitantes de todo el mundo en busca de un estilo de vida activo, saludable, y al mismo tiempo, tranquilo y seguro.

Con un firme enfoque en el bienestar integral, este ambicioso proyecto de Taolis, una reconocida empresa promotora y constructora, transformará el resort en un refugio de lujo y confort. Este desarrollo no solo posicionará a Altaona como un destino turístico de renombre a nivel nacional e internacional, sino que también marcará un hito en el mercado inmobiliario de la Costa Cálida, ofreciendo a los interesados una oportunidad única para disfrutar de un estilo de vida distintivo en un entorno excepcional.

Residencias en un entorno natural privilegiado Altaona Resort se sitúa en un lugar estratégico, entre la vibrante ciudad de Murcia y las tranquilas playas de la Costa Cálida, abarcando más de 3,6 millones de m². Solo el 9% este espacio se urbanizará, garantizando la preservación de su rica esencia natural y su biodiversidad.

La cercanía al Parque Natural de la Sierra de Carrascoy ofrece un entorno sereno y apacible, ideal para quienes buscan escapar del bullicio urbano sin sacrificar las comodidades de la vida moderna. Este entorno privilegiado promueve un estilo de vida saludable y activo, invitando a los residentes a disfrutar de vivir en armonía con la naturaleza.

Instalaciones y servicios de primera clase Este complejo, famoso por su campo de golf de 18 hoyos, combina belleza y desafío para jugadores de todos los niveles. Sin embargo, la renovación en curso va mucho más allá, con una amplia gama de nuevas instalaciones deportivas que redefinirá el concepto de bienestar y ocio.

Entre las innovaciones más emocionantes se encuentra la primera piscina de olas de Murcia, capaz de generar hasta 1.000 olas por hora, ideal para surfistas de todas las edades. Este atractivo, junto con un beach club diseñado para momentos de relajación y disfrute, complementará la experiencia de los visitantes y residentes.

Además, el resort contará con un gimnasio de última generación, equipado con la tecnología más avanzada para el entrenamiento físico. Se construirán también modernas pistas de tenis, pádel y multideporte, así como espacios dedicados al yoga, pilates y meditación, diseñados para fomentar el bienestar integral. Estas instalaciones de primera clase se alinean con la visión de Altaona de promover un estilo de vida activo y saludable, convirtiendo el resort en un verdadero referente en el ámbito del deporte y la salud.

Bienestar integral para todos El complejo no solo se enfocará en actividades deportivas, sino que también ofrecerá instalaciones de bienestar de primer nivel. Entre estas, se incluyen un lujoso hotel, una residencia senior y una clínica especializada que brindará una amplia gama de servicios de spa, masajes y tratamientos rejuvenecedores, todos diseñados para revitalizar tanto el cuerpo como la mente.

La experiencia de bienestar se verá enriquecida por varios centros sociales que fomentan la convivencia y la comunidad. Uno de ellos es el Parador, que se perfila a ser el punto de encuentro ideal. Además, de su actual Hub, un acogedor restaurante-bar en plena naturaleza y su atractivo Gastrobar que deleitará a los comensales con una exquisita gastronomía.

Proyectos inmobiliarios exclusivos y sostenibles La oferta integral de Taolis en el Altaona Sports & Wellness Resort incluye una variedad de proyectos residenciales diseñados para adaptarse a los diversos gustos y necesidades de sus residentes. Entre estos destacan las majestuosas Villas Santolinas, que ofrecen cinco modelos únicos con diseños distintivos; los acogedores Adosados Azalea, que combinan funcionalidad arquitectónica con un estilo de vida singular; Villas Retama, con seis modelos situados frente a los lagos y campos de golf, ofreciendo un entorno inigualable, y Las Vistas Altaona, ubicadas a los pies de la montaña, proporcionando vistas y acceso directo a la naturaleza circundante.

Y Oasis Altaona, su proyecto más reciente, y ganador al Mejor Proyecto Sostenible por los International Property Awards.

Todos estos proyectos se benefician de una construcción de vanguardia, diseñada con materiales de primera calidad y un innovador sistema constructivo que reduce significativamente la huella de carbono. Este enfoque no solo garantiza la máxima eficiencia energética, respaldada por un certificado energético A +, sino que también optimiza los tiempos de ejecución.

Oportunidad de inversión Altaona Sports & Wellness Resort se está transformando en un destino de lujo que redefine el concepto de bienestar y estilo de vida en Murcia. Con una combinación de deportes, bienestar y una oferta inmobiliaria exclusiva, se presenta como una oportunidad única para quienes buscan un hogar en un entorno privilegiado, seguro y lleno de vida. Esta oferta convierte la adquisición de una vivienda o parcela en el resort en una inversión con un alto potencial de revalorización. Los residentes no solo adquieren una casa, sino un estilo de vida basado en su filosofía de "vivir más y mejor", adaptado a las expectativas más exigentes.