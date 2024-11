ToyCars redefine el lujo sobre ruedas y agua en destinos exclusivos

El sector de vehículos exclusivos ha experimentado un crecimiento notable en destinos como Ibiza y Marbella, donde los usuarios buscan experiencias exclusivas que combinan comodidad y estilo. Esta tendencia no solo se limita a la conducción de vehículos de alta gama, sino que también ofrece oportunidades para disfrutar de rutas personalizadas, servicios adicionales y acceso a paisajes únicos.

En este contexto, la firma ToyCars ha logrado posicionarse como uno de los principales referentes gracias a su innovadora oferta de vehículos de exclusivos.

Una amplia oferta en vehículos exclusivos y de entretenimiento ToyCars ofrece una variada gama de vehículos que incluye Ferrari, Lamborghini, motos de agua, buggies y motos de tres ruedas Can-Am. Este enfoque permite a los clientes vivir experiencias inolvidables, ya sea a la hora de conducir por carreteras costeras o disfrutar de la adrenalina en todoterrenos.

Además, la oferta de ToyCars se adapta a diferentes perfiles de clientes, garantizando que cada uno pueda encontrar el vehículo que mejor se ajuste a sus necesidades, ya sea para ocasiones especiales o para disfrutar del día a día en destinos exclusivos. "El objetivo es revolucionar el entretenimiento de lujo, ofreciendo experiencias que combinen aventura y exclusividad en los destinos más solicitados", afirma Daniel Durán, CEO de ToyCars.

Toypacks: mucho más que alquiler Además del alquiler de vehículos por día, ToyCars ha desarrollado los Toypacks, paquetes para el consumo por hora de vehículos exclusivos y de entretenimiento. “El cliente no tiene que adquirir dicho vehículo de entretenimiento, sino que adquiere los ToyPacks y los consume en diferentes modalidades, combinando la excursión en un Ferrari descapotable y, luego, la moto de agua en un mismo pack, por ejemplo”, agrega Daniel.

Además, a los clientes se les entregan rutas exclusivas para buggies o aventuras en motos de agua, donde exploran los paisajes más icónicos con gastronomía local de Ibiza y Marbella. Estas experiencias están diseñadas para ofrecer más que un simple alquiler, proporcionando a los usuarios un servicio completo que incluye guías locales y rutas personalizadas adaptadas a sus preferencias.

Expansión internacional y nuevas oportunidades ToyCars continúa innovando en el sector del alquiler de coches exclusivos, con planes para expandir su presencia a nivel internacional. Su estrategia futura incluye la ampliación de su catálogo de vehículos y el desarrollo de experiencias en nuevos y emocionantes destinos en Europa y Estados Unidos.

Esta visión busca consolidar a la empresa como una referencia en el mercado del lujo, a partir no solo de ofrecer experiencias que van más allá de la simple conducción, sino también de integrar el lujo y el entretenimiento en un mismo paquete.