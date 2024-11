InmunoMed, la fórmula con calostro bovino y Naxus para mejorar la inmunidad

En un contexto donde cada vez más adultos buscan formas efectivas de mantener su sistema inmunológico en óptimas condiciones, InmunoMed se posiciona como un aliado esencial para fortalecer las defensas del organismo.

Disponible en Bibefy, este complemento alimenticio combina ingredientes cuidadosamente seleccionados como calostro bovino, arabinoxilano (Naxus), vitaminas C y D, y zinc. Estos elementos son conocidos por sus beneficios para las defensas inmunitarias. Diseñado para apoyar al sistema de defensa natural del cuerpo.

Componentes clave para una salud inmunológica integral InmunoMed destaca por su fórmula única que incluye calostro bovino con un 40 % de inmunoglobulinas (IgG). Este ingrediente, obtenido de excedentes de calostro en la República Checa, aporta factores inmunológicos. Además de su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico, este elemento contribuye a la salud gastrointestinal y facilita la recuperación en momentos en que el sistema inmune se ha debilitado.

Otro de los componentes estrella de InmunoMed es el Naxus, un arabinoxilano derivado del trigo que actúa como prebiótico. Este compuesto no solo apoya la inmunidad innata y adquirida, sino que también contribuye a mejorar la comunicación celular dentro del sistema inmunológico, promoviendo una respuesta más rápida y eficaz de los anticuerpos. En el intestino grueso, el Naxus se descompone en ácidos grasos de cadena corta con efectos antiinflamatorios que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, esencial para una salud inmunológica robusta.

Refuerzo del sistema inmunitario para una mejor protección El uso combinado de vitamina C, vitamina D y zinc en InmunoMed potencia la respuesta inmunitaria y contribuye a la protección de las células contra el estrés oxidativo. En particular, la vitamina C es fundamental para el funcionamiento normal del sistema inmunitario y apoya la formación de colágeno para mantener la piel, una de las primeras barreras contra agentes externos.

La vitamina D, por su parte, juega un rol crucial en la inmunidad, mientras que el zinc es esencial para la función celular y la producción de proteínas necesarias para una respuesta inmune adecuada.

Estos elementos convierten a InmunoMed en un complemento alimenticio especialmente útil para adultos interesados en mantener fortalecidas las defensas inmunitarias, especialmente durante temporadas de mayor exposición a virus y cambios climáticos.

Por último, InmunoMed está disponible en Bibefy, una plataforma comprometida con ofrecer productos de alta calidad que promueven el bienestar. La combinación de ingredientes en este complemento, que viene en una presentación de 30 comprimidos, proporciona una protección integral, respaldando tanto la inmunidad innata como la adquirida. Además, contribuye a conseguir una salud más equilibrada y resistente frente a posibles infecciones o enfermedades.