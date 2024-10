CANMIGOS, líderes en educación canina y especialistas en Ansiedad por Separación (APS) en perros, presenta una serie de consejos prácticos y efectivos para ayudar a los tutores de perros a gestionar la difícil tarea de dejarlos solos en casa sin generar ansiedad ni comportamientos destructivos. Con el respaldo del innovador Método DAPS® (Desensibilización de Ansiedad por Separación), CANMIGOS ofrece una alternativa compasiva y efectiva para aquellos que buscan mejorar la calidad de vida de sus compañeros caninos.

Mejores consejos sobre cómo dejar a un perro solo en casa Para muchos perros, quedarse solos es una experiencia angustiante que puede llevar a comportamientos indeseados, como ladridos excesivos, destrozos en el hogar y evacuaciones inapropiadas. La ansiedad por separación es más común de lo que pensamos y, sin las técnicas adecuadas, puede crear un entorno estresante tanto para el perro como para su familia. Aquí se dejan algunos consejos prácticos para manejar esta situación:

Consejos prácticos para dejar a un perro solo en casa

Preparar el entorno: antes de salir, es clave que el espacio donde estará el perro sea seguro y confortable. También es necesario que el perro tenga sus necesidades satisfechas (paseo, comida, enriquecimiento, …) y se encuentre en un estado calmado durante los minutos previos a la salida de sus humanos.

Crear rutinas de salida y regreso: despedirse siempre con calma y evitar hacer un espectáculo al salir. Al regresar, saludar al perro con tranquilidad y evitar emocionarlo demasiado. Una entrada serena reduce la probabilidad de que el perro se altere durante la ausencia de la familia humana.

Entrenamiento gradual de ausencias: dejar solo a un perro durante periodos cortos y aumentar la duración progresivamente permite que el animal se adapte a la ausencia. Este proceso puede tomar tiempo, por lo que la paciencia y la constancia son clave. Y siempre se debe avanzar de ausencias más cortas a ausencias más largas al ritmo que marque específicamente el perro, pues cada uno tiene una velocidad de aprendizaje.

Para más consejos sobre prácticas ineficaces o basadas en mitos, se puede explorar la página de APS de CANMIGOS, donde se desmienten recomendaciones obsoletas que pueden ser contraproducentes para los perros que experimentan ansiedad al quedarse solos.

¿Y cómo dejar solo a un cachorro? Los cachorros son especialmente sensibles y vulnerables a las experiencias de separación, ya que aún están en proceso de desarrollo tanto emocional como físico. Las prácticas de socialización y el manejo adecuado de las ausencias son fundamentales en los primeros meses de vida, cuando los cachorros están aprendiendo a entender su entorno y su relación con sus tutores. Con el Método DAPS® de CANMIGOS, desarrollado por el experto Carlos Míllara y su equipo, los tutores pueden aprender a establecer bases sólidas para que los cachorros se sientan seguros en casa.

Consejos para cachorros:

Practicar la desensibilización gradual: este método permite al cachorro adaptarse a las ausencias mediante incrementos de tiempo controlados. Así, el cachorro va aprendiendo a estar solo sin angustiarse, consolidando un sentido de seguridad.

Generar señales de calma al salir de casa: en la fase de entrenamiento, se puede emplear una frase específica o un gesto tranquilo antes de salir, como “vuelvo enseguida”. Este recurso repetitivo le da al cachorro una pista de que la ausencia es temporal y reducirá su ansiedad.

Asegurar un ambiente seguro: designar una zona específica en el hogar donde el cachorro tenga acceso a juguetes, un lugar para descansar y no pueda hacerse daño ni dañar objetos. Este espacio será su “refugio” durante las ausencias y lo asociará con tranquilidad si se hace positivamente.

Las estrategias del Método DAPS® son especialmente útiles para cachorros, ya que proporcionan un enfoque estructurado y respetuoso con su desarrollo emocional. Así, los cachorros crecen siendo adultos más seguros, capaces de quedarse solos sin desarrollar ansiedad.

Posibles problemas de dejar a un perro solo en casa Es importante reconocer los problemas que pueden surgir cuando un perro se queda solo sin un entrenamiento adecuado. Los comportamientos ansiosos no son resultado de una "mala conducta", sino una reacción emocional que muchos perros experimentan debido al estrés. A continuación, CANMIGOS explica algunas señales de alerta y ofrece soluciones prácticas para cada caso.

Síntomas comunes de ansiedad en perros:

Ladridos excesivos y aullidos: muchos perros ladran o aúllan como una reacción instintiva al sentirse solos y desprotegidos. Este comportamiento no solo afecta la tranquilidad de los vecinos, sino que también indica un alto nivel de estrés en el perro.

Destrucción de objetos y muebles: en su intento de aliviar la ansiedad, algunos perros pueden morder y destruir muebles, puertas o ventanas. Esto no solo pone en riesgo la seguridad del perro, sino que también genera problemas para sus tutores.

Evacuaciones inapropiadas: algunos perros se hacen pis o caca en el hogar al quedarse solos, aunque estén bien entrenados. Este comportamiento es otra respuesta común a la ansiedad y no debe ser interpretado como un acto de rebeldía.

Cuando estos problemas persisten, el Método DAPS® de CANMIGOS puede ser la respuesta ideal. Este método, creado para reducir la ansiedad por separación sin el uso de castigos, ofrece un enfoque estructurado y respetuoso. Con cientos de perros y familias satisfechas, el Método DAPS® demuestra ser una alternativa eficaz, compasiva y profesional para abordar la ansiedad en perros. Se puede conocer más sobre el método en la página dedicada y descubrir cómo ayudar así a mejorar el bienestar de los perros.

Estos consejos y el innovador Método DAPS® están disponibles para aquellas personas que buscan un cambio real en la vida de sus perros. Visitar la web de CANMIGOS para más información o seguir el canal de YouTube y el perfil de Instagram para contenido adicional sobre el bienestar canino y estrategias de APS.